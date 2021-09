QualityFry, ecco la nuova friggitrice: maggior produzione e miglior programmazione

QualityFry, un'azienda spagnola innovativa nell'automazione della frittura, presenta il suo nuovo modello di friggitrice professionale iQ 1000 Carrousel, che ha una maggiore capacità produttiva grazie alla sua vasca per friggere da 10 litri d'olio, che permette di ottenere una maggiore produzione di kg/h, raggiungendo una produzione oraria fino a 33 kg.

Il suo sistema di lavorazione su richiesta semplifica il lavoro e migliora la produttività dell'operatore. Inoltre, il sistema di programmazione automatica del prodotto controlla intuitivamente il numero di porzioni e permette di differenziare i prodotti con i loro tempi di frittura e di rigenerazione.

La nuova friggitrice

Maggiore capacità di produzione e di estrazione dei fumi

Questo nuovo modello offre una maggiore capacità di olio, 10 litri, che si traduce in una maggiore produzione di kg/h. Nello specifico, si possono friggere 800 g di un solo prodotto o 500 g per porzione con due prodotti allo stesso tempo.

Parallelamente all'aumento della produzione, la capacità di estrazione e di condensazione è stata migliorata del 60%. Inoltre, il suo sistema di estrazione dell'aria permette di controllare l'emissione di aria calda, evitando così la trasmissione di aromi durante il processo di frittura.

Per offrire le migliori prestazioni, il modello iQ 1000 Carrousel è progettato per essere efficiente dal punto di vista energetico, con una riduzione del 24% del consumo di elettricità, del 37% del consumo di olio e del 27% del tempo di frittura. Dato il suo basso consumo energetico, è stata progettata in particolare per le zone di manipolazione degli alimenti, cucine e panetterie che non hanno un'uscita per il fumo.

Tecnologia e innovazione

Il macchinario ha un display touch screen da 10 pollici molto intuitivo che permette di programmare fino a 21 prodotti diversi, cambiando immagini e nomi dei prodotti con facilità e ha una connessione Wi-Fi che permette di accedere con una APP (disponibile da settembre 2021) ai dettagli di produzione e telemetria della macchina, per il controllo dei dati da remoto. Inoltre, il modello iQ 1000 Carrousel ha una connessione USB per caricare file di immagini o aggiornare il software (cosa che può essere fatta anche da remoto tramite Wi-Fi).

Grazie al motivo in vinile sulla parte anteriore, la nuova friggitrice QualityFry può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente. Il suo sistema di lavorazione delle porzioni su richiesta semplifica il lavoro e migliora la produttività dell’operatore. Inoltre, il sistema di programmazione automatica controlla intuitivamente il numero di porzioni e permette di differenziare i prodotti con i loro tempi di frittura e di rigenerazione.

La tecnologia sviluppata da QualityFry nel modello iQ 1000 Carrousel è stata approvata nell'Unione Europea attraverso il marchio CE e il Seal of Excellence.

Il carattere innovativo di QualityFry è stato riconosciuto dalla Commissione Europea assegnando all'azienda il Seal of Excellence nell'ambito del Programma Quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, che promuove la leadership industriale in Europa e rafforza le basi scientifiche dei progetti aziendali.