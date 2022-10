Spezzatrice arrotondatrice Vitella, l'alleata perfetta per gli impasti

Un nome, una promessa: La Favorita è la pizzeria d’asporto preferita di Porto Viro e dintorni. Sul mercato ormai da 17 anni, La Favorita è una pizzeria d’asporto dall’animo giovane come quello della fondatrice Alice Bianchi e del fratello Gabriele, che ogni giorno la affianca nel lavoro di creazione e promozione sui social.

A fare la fortuna dell’attività, oltre alla lungimiranza e alla fiducia nei più moderni mezzi di comunicazione, è la qualità del prodotto, garantita da un team sempre efficiente e dalla spezzatrice arrotondatrice automatica Vitella.

Alice e Gabriele Bianchi con la loro spezzatrice arrotondatrice automatica Vitella

Come un operaio

«Per noi questa macchina è ormai diventata un operaio a tutti gli effetti, il principale alleato di Gabriele. - spiega Alice - Lui prepara l’impasto e lo posiziona sul disco della macchina, lei lo suddivide in 22 palline arrotondate, già pronte per essere messe in cassetta per la lievitazione. Si tratta di uno strumento molto facile da usare, che velocizza enormemente le fasi di preparazione. La reale differenza è data dalla qualità del prodotto ottenuto: le palline di impasto risultano chiuse alla perfezione e tutte della stessa dimensione; l’aria rimane all’interno dell’impasto, che non viene in alcun modo alterato, e il processo di lievitazione ne risulta avvantaggiato».

Semplice da pulire

«Se ha bisogno di particolare manutenzione? No, la macchina è molto semplice da pulire e per mantenerla basta farlo con regolarità. L’abbiamo comprata nel 2019 e ci ha rivoluzionato la vita in cucina. Ora posso dedicare molto più tempo alla preparazione di tutti gli altri ingredienti», conclude Alice.