Sprechi di energia, come individuarli e controllarli? Con Rational

I prezzi dell'energia aumentano senza sosta e diventa sempre più importante poter controllare le emissioni di CO2. Theresa Felchner, ConnectedCooking Product Management di Rational, sottolinea due motivi per cui è davvero necessario avere un miglior controllo del consumo energetico e gestirlo in modo sensato: «Il consumo di energia in cucina deve essere identificato per poter intraprendere eventuali azioni correttive». Nel settore alberghiero e della ristorazione, quasi l'80% dei costi energetici annuali, pari a circa 8,5 miliardi di euro, è dovuto a una non efficiente preparazione e conservazione degli alimenti. Un uso sconsiderato dell’energia che non ci si deve assolutamente permettere.

Con la tecnologia Rational si possono monitorare i consumi

La dashboard di Rational aiuta a risparmiare energia

Con la nuova visualizzazione dei consumi energetici sulla dashboard di ConnectedCooking, è ora possibile visualizzare il consumo energetico del mese in corso per ogni sistema di cottura o account. Anche in base ai processi di cottura o di pulizia ed è possibile identificare i picchi di carico, rilevanti per il calcolo dei costi dell'elettricità.

La dashboard mostra anche il tempo di carico, cioè il tempo in cui la porta della camera di cottura è aperta per caricare, e il tempo di inattività dopo la fine del preriscaldamento, cioè il tempo in cui il sistema di cottura deve mantenere la temperatura della camera di cottura fino a quando il sistema di cottura viene caricato. I lunghi tempi di apertura della porta e i tempi di inattività vengono immediatamente indicati con il valore della perdita di energia.

I vantaggi sono evidenti, secondo Felchner: «Con iCombi Pro e SelfCookingCenter è possibile individuare rapidamente gli sprechi energetici e adottare le relative contromisure». Queste includono, ad esempio, operazioni di carico più efficienti o adeguamenti nella produzione per ridurre in modo significativo i picchi di carico. E chi risparmia energia lavora anche in modo sostenibile. Felchner prosegue: «Oltre alla dashboard, ConnectedCooking offre un supporto digitale ancora maggiore nella cucina professionale con la gestione delle ricette, delle risorse e dell'igiene. La cucina può improvvisamente fare di più rispetto a prima, perché i processi di lavoro possono essere semplificati in modo tale da ottenere un notevole risparmio di tempo e denaro».