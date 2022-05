Con Welbilt FitKitchen aumentano velocità ed efficienza e diminuiscono i costi

Welbilt lancia il rivoluzionario Sistema Welbilt FitKitchen, una soluzione ideale per tutti i tipi di attività ricettiva, che abbiano o meno professionisti culinari qualificati, che siano piccole imprese o anche senza una licenza di estrazione dei fumi. Così, il Sistema Welbilt FitKitchen rompe tutti gli schemi e modernizza il settore della ristorazione, diventando una soluzione che si traduce nella combinazione vincente di attrezzature per qualsiasi attività del settore.

Più velocità ed efficienza, meno sprechi

Abbandonando completamente le convenzioni delle cucine orizzontali tradizionali, il Sistema Welbilt FitKitchen si unisce a Industry 4.0 con la connettività KitchenConnect, che fornisce informazioni in tempo reale per migliorare le prestazioni delle apparecchiature, ridurre tempi e costi di produzione – controllando gli sprechi alimentari – e aumentare le entrate di qualsiasi locale mantenendo la qualità che lo caratterizza. Più velocità, più efficienza, più sostenibilità e meno costi.

Adatto a ogni locale

Questo sistema, inventato e sviluppato in esclusiva da Welbilt, ordina tutto il lavoro all'interno di una cucina e si adatta a qualsiasi tipo di locale e menu con la combinazione più adeguata. Mentre la combinazione del nuovo forno ultraveloce Merrychef conneX – che riduce al minimo il consumo di energia per migliorare la sostenibilità – e la macchina per caffè espresso EX3 di Crem diventa una scommessa vincente, soprattutto per i concetti di caffetteria in luoghi senza uscita dai fumi, il forno combi Convotherm maxx pro e il Merrychef conneX soddisferanno le aspettative del ristorante più esigente. In questo modo il Sistema Welbilt FitKitchen diventa una soluzione con cui la produzione viene effettuata nel Convotherm maxx pro – che anche con la funzione notturna riduce drasticamente i consumi energetici –, e il servizio viene preparato con Merrychef, rendendo possibile rigenerare il prodotto in secondi, senza perdere un po' di qualità ed evitando le code per il servizio di delivery.

Sostenibilità: un concetto chiave

Sfruttando la sua vasta esperienza nei processi all'interno delle cucine, Welbilt dispone di un team professionale di consulenti culinari al servizio di qualsiasi tipo di attività nel settore alberghiero e della ristorazione, che aiuterà qualsiasi progetto a ridurre al minimo i costi delle attrezzature e massimizzare i risultati grazie a la soluzione Sistema Welbilt FitKitchen. Inoltre, Juan Espinosa, Direttore Commerciale di Welbilt Spagna, Marocco e Portogallo e utilizzatore del Sistema Welbilt FitKitchen nel suo ristorante Eleven Bistro a Valencia, assicura che "un altro dei vantaggi più importanti di questo sistema è la sostenibilità, poiché rappresenta un risparmio significativo d’energia e di macchinari poco performanti per il business”.

Un'opportunità per le aziende

Pertanto, l'innovativo Sistema Welbilt FitKitchen di Welbilt aiuta a chiudere il cerchio dell'organizzazione culinaria in modo che gli operatori non qualificati possano servire qualsiasi tipo di piatto con risultati di alta qualità. La sua tecnologia e connettività consentono il controllo totale delle stock per evitare sprechi e scadenze, un maggiore turnover dei clienti grazie alla combinazione del servizio al tavolo con il delivery, e una riduzione dei costi che dà all'azienda la possibilità di ampliare la propria offerta gastronomica e il numero dei suoi stabilimenti. Una soluzione vincente per tutte quelle aziende che vogliono offrire una cucina agile e tecnologicamente avanzata.