Cucina esotica: Andrea Donini e Rational insieme per un pasto bilanciato

Un cuoco giramondo che ha saputo valorizzare la cucina esotica, anche attraverso l’uso della tecnologia più avanzata.

È la storia di Andrea Donini che nel 2016, al ritorno dall’ennesimo viaggio, concretizza la sua personale idea di gastronomia - etnica, fresca e antispreco - aprendo Verde Salvia. Anziché i classici primi piatti, Andrea propone piatti unici e completi che saziano mangiando in modo saporito, sano ed equilibrato. Con il suo menu, Verde Salvia grida a gran voce che 1siamo ciò che mangiamo» protagoniste indiscusse sono le verdure, cotte in tanti modi diversi e proposte in modo equilibrato affiancate a uova, pollo, ravioli giapponesi e cous-cous, coniugando efficacemente l’idea di mangiare sano con quella di mangiare bene. Ama cucinare a bassa cottura grazie a iCombi di Rational.

Andrea Doni e Rational, insieme per valorizzare la cucina esotica

Anche la sostenibilità, qui, ha un ruolo fondamentale: ogni giorno si produce e si consuma tutto ciò che si è prodotto, si usano posate in legno e vaschette bio-compostabili e, con l’affiliazione a Too Good to Go, si è trovato un ottimo metodo per ridurre ulteriormente gli sprechi.

«Tutti i contorni e le verdure» racconta Andrea «vengono preparati con iCombi di Rational, sfruttando principalmente la cottura a vapore che ne mantiene inalterate tutte le qualità organolettiche, ha un bassissimo calo peso e permette di cuocerne tante in poco spazio».

Le potenzialità di iCombi

Con una cucina piccola, poter programmare le cotture e dedicarsi ad altre attività, avendo comunque la possibilità di controllare da remoto, sono alcuni degli aspetti che hanno reso iCombi così interessante per Andrea.

«Il fatto che le verdure non si sprechino, non si rovinino, non perdano peso e che si riesca a cuocerne tante in poco spazio sono tutti plus che cercavo. È stata una scelta quasi troppo semplice» aggiunge Andrea «che ha rappresentato una vera e propria svolta fin dai primi mesi di utilizzo». Grazie alla tecnologia RATIONAL, il team di Verde Salvia ha potuto ampliare l’offerta di verdure, migliorando la qualità e la gestione degli sprechi.