Aggiornamenti software? Una consuetudine anche per i sistemi di cottura

Per smartphone e computer gli aggiornamenti software sono all’ordine del giorno. E per i sistemi di cottura? Secondo Theresa Felchner, responsabile del Product Management ConnectedCooking di Rational, dovrebbe essere altrettanto. Perché solo con gli aggiornamenti software è possibile beneficiare dei più recenti sviluppi e dei più elevati standard di sicurezza dei produttori di apparecchi.

ConnectedCooking, aggiornamento automatico

Aggiornamenti automatici

Proprio per questo, aziende come Rational danno sempre più importanza al fatto che questi aggiornamenti siano semplici e avvengano senza complicazioni. «L'aggiornamento del software per i nostri sistemi di cottura funziona automaticamente» spiega Felchner «Se le unità sono collegate in rete e alla nostra app ConnectedCooking, l'installazione delle nuove versioni viene proposta direttamente sulle unità». Agli utenti basta premere un pulsante per confermare il suggerimento ed eseguire l'aggiornamento automaticamente e in pochi minuti, dimenticandosi di quest’attività, proprio come accade con i nostri smartphone. In questo modo si può beneficiare di funzioni nuove o migliorate ed essere certi di utilizzare i certificati di sicurezza che soddisfano i più recenti ed elevati standard.



Gestione digitale dei programmi di cottura

«L’aggiornamento del software è particolarmente utile per i nostri clienti che desiderano utilizzare ConnectedCooking» continua Felchner. ConnectedCooking offre l'accesso digitale ai sistemi di cottura Rational tramite smartphone, tablet e PC e, oltre all'aggiornamento automatico del software, consente anche la gestione digitale dei programmi di cottura e dei dati Haccp, semplificando notevolmente i processi di lavoro.



App ancora più intuitiva

L’app ConnectedCooking è stata recentemente rinnovata e la sua nuova veste grafica la rende ancor più intuitiva grazie ai colori distintivi associati a ciascuna categoria, tanto da aver ricevuto il Silver Award al World Media Festival. L’accesso a ConnectedCooking per i clienti è totalmente gratuito.



Per ulteriori informazioni: ConnectedCooking.com