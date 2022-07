Mignon Libra, il macinacaffè di Eureka 1920 e Conti Valerio Srl

Da Eureka 1920 e Conti Valerio Srl ecco il macinacaffè Mignon Libra. Il nuovo modello è stato presentato in anteprima all’ultima edizione del “World of Coffee“, tornato dopo 3 anni a Milano, con ottimi risultati di affluenza e di pubblico. Oltre 11.000 i partecipanti nei tre giorni dell’evento, richiamati dalle competizioni di settore ma anche dagli oltre 80 torrefattori internazionali presenti al Roaster Village, con Eureka protagonista come sponsor ufficiale per l’equipment dell’area.

Mignon Libra

Le potenzialità di Mignon Libra

Una splendida cornice per il nuovo Mignon Libra e la sua nuova “Instant Grind Weighing Technology“, che entra quest'anno nell’offerta Eureka attraverso un prodotto compatto e allo stesso tempo capace di prestazioni all'avanguardia. Pensato in particolare per ottimizzare l'utilizzo di materie prime pregiate come gli Specialty Coffee, il Mignon Libra consente di impostare il peso della dose di caffè macinato che si vuole ottenere, al posto del tradizionale tempo di macinatura. Un cambio di paradigma che va incontro alle esigenze di ridurre il tempo di macinatura e lo spreco di materia prima, offrendo allo stesso tempo una maggiore semplicità di utilizzo e una precisione elevatissima, garantendo performances anche superiori a prodotti molto più costosi attualmente presenti sul mercato.

L’idea alla base di Mignon Libra: «Coniugare semplicità e professionalità»

«Abbiamo voluto coniugare le performance professionali del macinacaffè con la semplicità e la rapidità di un sistema di erogazione altamente intuitivo – spiega Maurizio Fiorani, managing director di Eureka – il nuovo sistema di pesa interno è estremamente versatile, sia per le esigenze degli operatori professionali, sia per l'utilizzo domestico e prevediamo volumi importanti per questo prodotto che il frutto di un lungo lavoro di ricerca e sviluppo. L'aumento del costo del caffè, specie in questo periodo, richiede attrezzature in grado di minimizzare lo spreco e il nuovo Mignon Libra si inserisce in una tendenza di mercato che vede una sempre maggiore richiesta di caffè di alta qualità e di attrezzature che vadano a intercettare una domanda crescente nella fascia premium con una duplice categoria di target, sia nei coffee shop che offrono un’ampia varietà di caffè di elevata qualità e pregio, sia a casa. Anche nel settore domestico, infatti, è aumentata notevolmente la fetta di appassionati alla costante ricerca di prodotti performanti, in grado di garantire un’ottima qualità in tazza per ogni tipologia di caffè e nello stesso tempo facili da usare».

I plus tecnologici di Mignon Libra

Mignon Libra è dotata del sistema di pesa "Instant Grind Weighing Technology“ e corredata da un display touch che consente di impostare la quantità esatta della macinatura sia della dose singola, sia della doppia. Sempre attraverso il display si può impostare la macinatura a peso anche nella modalità continua, sempre senza sprechi di caffè.

La precisione della misurazione del peso (tra 0,1 e 0,3 grammi) è una caratteristica essenziale che rende il prodotto eccellente anche confrontato con prodotti più grandi e molto più costosi. Così come la stabilità delle prestazioni, al top del settore, anche al variare della macinatura impostata.

Alte le prestazioni in termini di silenziosità, velocità e azzeramento dello spreco. La macchina è in grado di pesare il caffè macinato nel portafiltro in tempo reale durante la macinatura e la forcella metallica Hands-Free, estremamente veloce da regolare manualmente senza la necessità di alcuno strumento, permette di utilizzare la tecnologia di pesatura con qualsiasi tipo di portafiltro.

Lo staff di Eureka 1920 in fiera a Milano

Le macine piane da 55 millimetri consentono una produttività elevata (1,4 - 1,8 g/s per l'espresso), mentre il sistema di regolazione micrometrica continua (brevettato) garantisce la precisione del settaggio.

La manopola di regolazione Extra Comfort offre una maggiore comodità di utilizzo e il sistema Anti-Clumps & Elettrostaticità garantisce un'elevata consistenza della dose e un’area di lavoro sempre pulita. La Tecnologia Silent riduce l'impatto sonoro a circa 64 dB e il Mignon Libra è a suo agio anche con dosi extra large (>16 grammi), grazie al dedicato dosing funnel realizzato appositamente dall’azienda e disponibile come optional per rendere sempre più semplice e confortevole l’atto quotidiano della macinatura del caffè.