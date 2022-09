Rational e la famiglia Esposito per baccalà e stoccafisso di qualità

La storia della famiglia Esposito comincia a inizio ‘900 quando entra nella commercializzazione di baccalà e stoccafisso a nord di Napoli, basando la propria professione sulla specializzazione monoprodotto. Negli anni, la famiglia si è poi trasformata da principale importatore e lavoratore, fino a produttore di piatti derivati.



Tradizione di famiglia

Oggi è Luigi Esposito a portare avanti la tradizione di famiglia, proponendola sotto forma di piatti tradizionali e all’avanguardia, e lo fa attraverso i due locali: Bacalajuò ad Acerra (Na), prima solo vinoteca ora anche ristorante tipico napoletano, e Bacalajuò Experience a Nola (Na), locale che propone piatti più innovativi e versatili. I denominatori comuni restano sempre baccalà e stoccafisso.



Tra tradizione e contemporaneità

Luigi onora la tradizione senza accantonare l’idea di contemporaneità: il nuovo locale Bacalajuò Experience conta infatti su una brigata di cucina giovane e desiderosa di sperimentare: lo chef più “vecchio”, Cuono Catapano, arriva a soli 24 anni, mentre la sala è guidata da Roberto, che nonostante la giovane età accoglie e dipinge i piatti con precisione e delicatezza. Il locale ospita tra i 30 e i 40 posti e la proposta gastronomica è moderna grazie alla versatilità offerta da baccalà e stoccafisso che si prestano alla fantasia degli chef e ad essere proposti in ricette ambiziose in grado di offrire vere e proprie esperienze. L’obiettivo di Bacalajuò Experience, infatti, non è solo quello di avere clienti soddisfatti per aver mangiato bene, ma quello di avere clienti che sono stati bene e che non vedono l’ora di tornare.



In cucina sistemi di cottura Rational

Per Luigi è fondamentale che lo star bene riguardi anche il proprio staff: «Per far esprimere al meglio i nostri chef cerchiamo di creare un ambiente tranquillo anche in cucina: se lavori bene in cucina, arriva un buon prodotto al tavolo». Proprio questo principio ha guidato Luigi e il suo staff alla scelta dei sistemi di cottura Rational: la sicurezza di avere degli strumenti affidabili e veloci, la tranquillità di sperimentare con la fantasia. «Scegliere iVario è come acquistare diversi prodotti in una volta sola: friggitrice, piastra, bollitore, in un solo apparecchio multifunzione» racconta Luigi, e lo chef aggiunge «iVario ha bisogno di poco spazio e ancor meno monitoraggio ed è ideale per la cottura a bassa temperatura con la quale preparare la genovese di baccalà, o per la friggitrice».



L’abbinamento ad iCombi Pro crea la combinata vincente e coerente con la proposta gastronomica di Bacalajuò: una cucina professionale radicata in anni di storia, potenziata dal gusto per l’innovazione.