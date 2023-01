Tecnocompact, il forno combinato elettrico digitale che riduce l'ingombro

Uno dei massimi protagonisti dell'arte, del design e della grafica del Novecento, Bruno Munari, scriveva: «Complicare è facile, semplificare è difficile. Tutti sono capaci di complicare, pochi di semplificare». Tecnoinox ha fatto proprio il pensiero di Munari per progettare Tecnocompact, un forno combinato elettrico digitale compatto che massimizza i concetti di semplicità, ottimizzazione dello spazio e sostenibilità nelle cucine professionali.

Il nuovo combinato digitale, infatti, offre a chef e ristoratori una combinazione ottimale tra dimensioni contenute e l’intuitività, la costanza dei risultati e il risparmio di tempo, energia e materie prime tradizionalmente associati ai soli forni combinati top di gamma.

Tecnocompact di Tecnoinox

Qualità e sostenibilità con Tecnocompact

Il ridotto ingombro di Tecnocompact è un risultato raggiunto senza scendere a compromessi sul piano della qualità costruttiva, della funzionalità o della completezza di dotazioni grazie al controllo sull’intero processo produttivo e all’impegno di Tecnoinox nel migliorare continuamente il profilo di sostenibilità ambientale di processi e prodotti.

Negli ultimi anni, infatti, l’azienda ha investito nell’ammodernamento degli impianti per ridurre consumi energetici, tempi di lavoro e scarti di lavorazione, e ha concentrato la sua passione per l’innovazione tecnologica nello sviluppo di soluzioni che uniscono uso efficiente dello spazio, elevate prestazioni e contenimento dei consumi di energia e di acqua nelle fasi di pulizia.

Perfetto per cucine anguste e trafficate

Il form factor di Tecnocompact si rivela prezioso non solo perché concorre a ottimizzare lo spazio di lavoro in cucine anguste e trafficate come quelle dei ristoranti e dei bar-tavola calda dei centri storici, ma perché è un prodotto studiato in ogni dettaglio per migliorare la qualità del lavoro in cucina e garantire la ripetibilità dei risultati.

Tecnocompact consente agli chef di supervisionare l’esecuzione delle ricette e di dedicarsi al finishing dei piatti, e alle brigate di operare in modo più efficiente grazie alla semplicità d’uso del suo display LCD-TFT a colori ad alta visibilità che, insieme alla comoda manopola push and scroll, dà accesso immediato ai parametri di cottura e permette di richiamare, aggiungere o modificare fino a 300 ricette − pronte per essere replicate alla perfezione.

Risparmi energetici e affidabilità

Disponibile nelle versioni da 6 o 10 teglie GN1/1 lenghtwise, con o senza sonda al cuore e lavaggio automatico, Tecnocompact assicura concreti risparmi sui consumi energetici e uniformità di cottura grazie all’efficienza del sistema di ventilazione basato sul motore inverter, ai deflettori che distribuiscono in modo omogeneo il calore nella camera di cottura e all’ottimale distanziamento tra le teglie. Inoltre, l’illuminazione a LED è ideale per tenere sempre sotto controllo l’avanzamento delle cotture.

La robustezza e l’affidabilità nel tempo di Tecnocompact sono affidate alla camera di cottura completamente stampata in acciaio inox AISI 304, disegnata con angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia. Infine, Tecnocompact è dotato di Wi-Fi integrato per la connessione al sistema Tecnoinox Cloud che permette la gestione da remoto, su smartphone, tablet o laptop, delle ricette, nonché di visualizzare dati di utilizzo e consumi; è inoltre provvisto di porta USB per scaricare le informazioni HACCP e aggiornare software e ricette.