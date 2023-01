Robot all'interno di un ristorante? CEI System presenta le novità al Sigep

CEI Systems è un’azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per la gestione del punto cassa. Sul mercato dal 1986, è da trent’anni che offre prodotti dedicati e specializzati principalmente per il settore ristorazione ( ristoranti, bar, pizzerie, pub, tabaccherie…), ma anche per gli esercizi commerciali in genere. ll prodotto principale dell’azienda è il punto cassa touch screen (l'evoluzione dei registratori di cassa), integrabile con prodotti complementari e accessori.

Ma a Sigep 2023, CEI Systems ha presentato una nuova gamma di prodotti: i robot, diverse tipologie che aiutano il personale di cucina e di servizio all'interno del locale. «Per quest'anno abbiamo degli obiettivi particolari: perché inserire dei robot all'interno della ristorazione non è semplice - ha raccontato Vincenzo Siliato, presidente dell'azienda. Bisogna educare il cliente ad adoperarli e fargli capire bene che tipo di prodotto sia. Deve dare una mano all'interno del locale. La sfida è questa: bisogna dire che è un prodotto che fa lavorare meglio e non che fa risparmiare sul personale».

«Il Sigep - ha continuato Siliato - è un evento per noi importante, e anche quest'anno siamo qui. Il Sigep ci dà molta visibilità per i nostri prodotti». Insomma, la fiera di Rimini è una vetrina importante per un'azienda che fa della tecnologia il suo punto di forza. Soprattutto in un settore gettonato nel nostro Paese come quello della ristorazione.

CEI Systems

Via Indipendenza, 9/b/c, 10095 Grugliasco (To)

Tel. 0114081448