Cierreesse al Sigep, svelato il nuovo banco crystal

Pasticceria, panificio, ristorante. Cierreesse Arredamenti, azienda leader nel settore contract del food e del comfort, capace di progettare e dar vita a locali accoglienti e di stile, si presenta alla 44esima edizione di Sigep con uno spazio dal design contemporaneo che si contraddistingue per l’innovazione e la creatività. Al centro dello stand di Cierreesse Arredamenti un “social table” per accogliere ogni giorno aziende e professionisti per dialogare, confrontarsi sugli scenari del comparto e condividere un’occasione di business e networking.

Santo Scibetta, uno dei titolari dell'azienda, ha presentato così le tante novità portato a Sigep: «Quest'anno ci sono novità di diverso tipo: innanzitutto abbiamo rivisto un po' la nostra immagine, mantenendo però la nostra identità di azienda famigliare nonostante i numeri che facciamo. Abbiamo rinominato l'azienda CRS Group perché abbiamo intergato tre marchi. Novità molto forte è il banco crystal che abbiamo creato: c'è alta gamma di refrigerazione, movimento del banco elettrico. Questo prodotto si va a collocare sull'alta pasticceria, tanto che l'abbiamo messo all'associazione Apei di Iginio Massari. E la stessa cosa con Anpi, per i giovani».

Cierreesse al Sigep 2023 1/4 Il banco crystal di Cierreesse 2/4 Lo stand di Cierreesse al Sigep 3/4 Santo Scibetta 4/4 Previous Next

Anche quest’anno Cierreesse Arredamenti ha dato la parola ai protagonisti con un calendario di incontri a più voci per raccontare le diverse esperienze dei professionisti che negli anni si sono affidati a Cierreesse per la realizzazione dei propri negozi, locali e altri format di ristorazione. Grazie alle voci dei Maestri e degli ospiti vengono proposte idee e soluzioni per realizzare il punto vendita perfetto ed emozionare, offrendo un contenitore con un concept dall’alto valore estetico e tecnologico ai propri clienti, è questa la mission del brand, apprezzato a livello internazionale. Oltre alla componente estetica, infatti, è determinante dare a un locale una personalità unica e distintiva, fortemente riconoscibile dal pubblico e che racconti anche le persone che ci lavorano.

Cierreesse

Via Milano, 4, 22060 Cabiate (Co)

Tel. 0313559101