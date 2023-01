Welbilt, un panorama di novità

Sigep è stata la location ideale per presentare le ultime attrezzature culinarie di Welbilt, società di Ali Group, come il nuovo forno combi compatto Convotherm mini. Questa e altre novità, come il nuovo forno ultraveloce Merrychef conneX, sono state presentate a Rimini, dove ogni giorno si sono svolte anche demo di cucina dal vivo per dimostrare in tempo reale come il Sistema Welbilt FitKitchen sia chiave per il servizio culinario e di ristorazione poiché permette di massimizzare le entrate, la produttività e l’efficienza operativa.

Forno combinato Convotherm maxx pro Bake 1/3 Adrià Navarro, direttore Welbilt Italia 2/3 Forno Convotherm maxx 3/3 Previous Next

La fiera è stata anche l'occasione perfetta per presentare i tre nuovi marchi del gruppo: macchine di ghiaccio Crystal Tips, abbattitore di temperatura Delfield e lavastoviglie W Maxx. Presenti i cavalli di battaglia: dai forni a cottura accelerata Merrychef, con i modelli Merrychef eikon e1s e Merrychef conneX appena lanciato sul mercato, alla gamma di forni combinati Convotherm con i Convotherm maxx, Convotherm maxx pro, Convotherm maxx pro Bake ed il nuovo Convotherm mini.

Il sistema di connettività aumenta la redditività

Gli operatori hanno potuto anche scoprire il potenziale di KitchenConnect, il sistema di connettività di Welbilt che porta l’intera funzionalità di qualsiasi cucina a un nuovo livello e consente di aumentare la redditività della loro attività commerciale integrandola nell'industria 4.0.



