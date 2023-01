Zucchetti porta l’Horeca nel futuro

Al Sigep gli addetti ai lavori dei comparti gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè possono trovare le soluzioni per la gestione della loro attività, trovando risposte e punti di riferimento solidi da parte di Zucchetti, azienda leader informatica che ha superato il traguardo di 1 miliardo di euro di fatturato.

AlVòLO, App di delivery Zucchetti 1/3 Carlo Cambiotti, responsabile divisione Hospitality di Zucchetti 2/3 Punto cassa smart Selby 3/3 Previous Next

«Il settore sta diventando sempre più digitale - spiega Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality - La risposta è la modularità e la scalabilità della proposta con software adatti a diversi segmenti presenti sul mercato: dal piccolo bar alle grandi catene del food. Zucchetti offre piattaforme complete per supportare tutte gli operatori del mondo Horeca e i gestori nella conduzione e nel controllo dell’attività e del business».?

Gestire le transazioni ricorrendo a pagamenti digitali e a QR code

Sono chiare le direzioni per il presente e il futuro: dalle App di delivery (ALVòLO e Strooka), integrate nel punto cassa, alla possibilità di gestire le transazioni ricorrendo a pagamenti digitali e a QR code, evitando così la formazione di code alle casse. Si tratta di modalità di fruizione già diventate esperienze da parte dei clienti (possibilità di pagamento e self-order dal tavolo, menu digitale, ordini online direttamente in cassa) e dalle quali non si può tornare indietro, considerati i tanti vantaggi offerti.

Punti cassa smart in cloud, scontrino digitale, omnicanalità

Ciò che si sta ridisegnando è un modo nuovo di gestire la propria attività: punti cassa smart (Sellby e Tilby) in cloud, scontrino digitale, omnicanalità con possibilità di sfruttare tutti i touch point con i clienti per aumentare le vendite e incrementare la fidelizzazione.?Inoltre la nuova relazione con il cliente e l’organizzazione della vendita del servizio portano con sé la possibilità di orientare il business con dati disponibili in tempo reale e obiettivi concreti da raggiungere (Business Coach). Infatti l’analisi del dato storico si può rivelare particolarmente utile e strategica per le previsioni fatte rispetto a stime di partenza e per la verifica dei trend con l’individuazione di aree, prodotti e fasce orarie su cui focalizzarsi.

Zucchetti

via Solferino 1 – 26900 Lodi

Tel 0371 5941