Tecnoinox, l’eccellenza dei suoi forni alla 43esima edizione di Tirreno CT

Tecnoinox parteciperà alla43esima edizione della Mostra Tirreno CT in programma dal 26 febbraio all'1 marzo presso il Complesso fieristico di Carrara. La fiera, punto di riferimento per il settore dell’ospitalità dell’intero centro Italia, coinvolge 430 aziende in rappresentanza di oltre 900 marchi che offrono prodotti, servizi e attrezzature per tutti i settori dell’industria turistica − alberghi, ristoranti, pizzerie, panifici, bar, gelaterie, pasticcerie e stabilimenti balneari − attirando oltre 50mila visitatori nel corso delle quattro giornate della manifestazione.

Tecnoinox sarà a Tirreno CT

Tecnoinox, un'eccellenza manifatturiera e imprenditoriale italiana

Tecnoinox si presenta all’appuntamento di Tirreno CT come esempio di eccellenza manifatturiera e imprenditoriale italiana che da quasi 40 anni progetta e produce cucine modulari, forni combinati e salamandre per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità.

Lo spazio espositivo di Tecnoinox (Pad C – Corsia 23) saràdiviso in due aree per raccontare due concept integrati fra loro: un’area dedicata a Tecno90, ammiraglia delle linee di cottura modulare, massima espressione di robustezza e prestazioni; un’area dedicata alle live demo del Corporate Chef, Evandro Marasca. Protagonista delle dimostrazioniquotidiane sarà TAP, punta di diamante dell’offerta forni: una soluzione di cottura evoluta e intuitiva, in grado di assicurare ai professionisti della ristorazione e del mondo bakery risultati di cottura eccellenti, massima efficienza nell’organizzazione del lavoro in cucina e riduzione degli sprechi.

Tecnoinox, a Tirreno CT anche per presentare e rafforzare le partnership

Tirreno CT sarà anche l’occasione per Tecnoinox di presentare e rafforzare collaborazioni con partner d’eccezione: Orogel, leader nel settore dei vegetali surgelati, Novaterra Zeelandia, attore globale nel settore degli ingredienti da forno, e Follador, eccellenza nel mondo della panificazione e dei lievitati, recentemente premiata con i Due Pani della Guida Pane & Panettieri d’Italia da Gambero Rosso.

Alessio Rosa Gastaldo, direttore commerciale di Tecnoinox ha dichiarato: «La nostra presenza a Tirreno CT al fianco di partner d’eccellenza sul territorio come il nostro dealer Suffredini, e di brand leader del settore Horeca, come Orogel, Novaterra Zeelandia e Follador, rappresenta un’occasione per dimostrare ancora una volta come ricerca e passione per l’innovazionesiano valori in grado di fare la differenza, e un momento di confronto e sinergia con le realtà aziendali che operano in questo settore e che sono animate dagli stessi principi. Esperienze come Tirreno CT ci offrono l’opportunità perarricchirci e acquisire nuovi spunti di riflessione per dare forma al futuro del nostro business».