Tecnoinox presenta “Core”, il nuovo monoblocco dal raffinato design minimale

Tecnoinox è un’eccellenza manifatturiera e imprenditoriale italiana che dal 1984 progetta e produce salamandre, cucine modulari e forni combinati per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, distinguendosi per la capacità di creare soluzioni in cui design e innovazione sono perfettamente integrati e funzionali a prestazioni ed efficienza. Nelle sue linee di cottura modulare Tecnoinox introduce Core, l’innovativo monoblocco dal raffinato design minimale, curato in ogni dettaglio, per garantire prestazioni e facilità di installazione e manutenzione.

L'innovativo monoblocco di Tecnoinox, Core

L’originalità di Core è nel concetto di massima sartorialità che si traduce concretamente nelle infinite possibilità di personalizzazione attraverso la combinazione di attrezzature, funzioni e finiture per realizzare una cucina davvero unica, su misura, e soddisfare così il gusto e le esigenze di design di chef e ristoratori. Ogni elemento, infatti, può essere scelto e gestito sulla base di un progetto dedicato, per dare vita alla propria “cucina dei sogni”.

Core, un piano unico con un cuore modulare

Core è un piano unico con un cuore modulare: la tecnologia delle attrezzature per la cottura a gas ed elettriche Tecnoinox, un piano unico, vani igienici, comandi analogici e digitali. In linea con i rigorosi standard di qualità e affidabilità dell’azienda, questo nucleo essenziale (da cui il nome Core) si distingue per la sua robustezza grazie al piano in acciaio AISI304 dello spessore di 3 mm. Le apparecchiature sono inserite a filo piano e senza saldature: in questo modo manutenzione, sostituzione o integrazione possono avvenire facilmente e senza richiedere interventi sulla struttura. Inoltre, ogni blocco Core è dotato di un unico punto di accesso per gestire in modo semplice le connessioni di acqua, elettricità e gas. La superficie in acciaio inossidabile senza interruzioni è facile e veloce da pulire, così come i vani igienici che agevolano la pulizia degli spazi interni e degli angoli più remoti. Ciò significa ottimizzazione del tempo e meno lavoro a fine turno, a garanzia di igiene senza compromessi e di un ambiente di lavoro sempre in ordine con il minimo sforzo.

