A San Vincenzo, il villaggio turistico che coccola gli ospiti con servizi e gastronomia fatta in casa

In Toscana, a una manciata di metri dalle spiagge sul mar Tirreno, c'è un villaggio turistico immerso nel verde gestito con lungimiranza, che non si accontenta del turista di passaggio, ma lo coccola a tal punto da far sì che non voglia mai andar via. La storia del Park Albatros Village a San Vincenzo (LI) si intreccia con quella di Federico Camiciottoli, amministratore delegato dei Supermercati Hu Openair, presente all’interno del parco vacanze.

Federico Camiciottoli, amministratore delegato dei Supermercati Hu Openair

Il campeggio a San Vincenzo

Il campeggio può ospitare fino a 7mila persone e al suo interno si trovano diversi servizi, tra cui ristoranti, un negozio di abbigliamento e un supermercato. Con una clientela sia italiana che nord-europea, che punta a visitare le bellezze e la natura circostanti, l’obiettivo principale è quello di fare in modo che il livello di ciò che trovano all’interno sia così alto che non sentano il bisogno di acquistare all’esterno.



Proprio per questo il supermarket all’interno del villaggio punta su una gastronomia d’eccellenza, molto fornita, con prodotti sempre freschi e filiera corta e che propone piatti tipici della tradizione locale, per permettere agli ospiti di vivere un’esperienza enogastronomica soddisfacente.

In cucina: strumenti di qualità e consumi minimi

La volontà di distinguersi grazie ad una produzione indipendente ed interna alla struttura stessa, in grado di offrire ampia scelta di prodotti in breve tempo e senza mai rinunciare a qualità e gusto, deve però fare i conti con la necessità di minimizzare consumi e sprechi in termini energetici e di risorse. Federico Camiciottoli, spiega di aver scelto di affidarsi a Rational per i forni professionali, già cliente di lungo corso: «Da qualche anno ho conosciuto iVario, ed è stata una svolta epocale», spiega.

La gastronomia, e in particolare la lasagna, punto forte del supermercato



Ed è così che, all’interno della cucina del supermercato, Federico ha deciso di affiancare ai 2 SelfCookingCenter già presenti, il nuovo iVario Pro 2S, il sistema di cottura multifunzione. «Questo investimento ci ha permesso un importante salto di qualità» continua Federico «Perché con iVario Pro si possono improntare diversi tipi di cotture anche contemporaneamente, ad esempio utilizzando una vasca per preparare il ragù e l’altra per la besciamella, gestendo al meglio uno dei best seller della gastronomia, la lasagna».

In cucina: 2 SelfCookingCenter e il nuovo iVario Pro 2S

Il piatto è diventato un best seller proprio grazie alla produzione in-house: ragù e besciamella preparati da iVario e cottura completata dal forno SelfCookingCenter. Con i sistemi di cottura Rational le cotture intelligenti riducono al minimo il calo peso, tutti i processi possono essere personalizzati rendendoli sempre e facilmente ripetibili, con un risparmio energetico garantito.

Hu Park Albatros Village

Località Pineta di Torrenuova, 57027 San Vincenzo (Li)

Tel 0565701018