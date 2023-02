Risparmio energetico: le cucine Rational certificate Energy star

Ci sono buone ragioni per cui il risparmio energetico è sempre più al centro dell'attenzione: da un lato i costi crescenti del gas, del petrolio e dell'elettricità devono essere compensati, dall'altro c'è un effetto collaterale positivo: un minor consumo di energia significa anche minori emissioni di CO2. Di conseguenza, nelle mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, nei supermercati e in ogni ristorante è importante valutare attentamente l’aspetto energetico quando ci si appresta a fare un investimento in cucina.

Rational Lineup iCombi Pro

«In tempi di crisi energetica e di esplosione dei costi energetici, mi viene chiesto più volte il bilancio energetico dei sistemi di cottura Rational» spiega Markus Paschmann, Chief Sales & Marketing Officer di Rational AG «E per una buona ragione: la tecnologia obsoleta delle cucine con valori energetici scadenti è molto diffusa e rende urgente l'investimento in una tecnologia moderna». Il consiglio di Paschmann? «Tutti i modelli iCombi Pro sono certificati ENERGY STAR®. Questo dà ai nostri clienti la sicurezza di acquistare un'apparecchiatura ad alta efficienza energetica».

iCombi Pro: risparmi energetici significativi

Nella sua ultima pubblicazione del gennaio 2023, l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) conferma, con la certificazione ENERGY STAR®, che tutti i forni a vapore combinati iCombi Pro soddisfano anche i requisiti più impegnativi e ottengono risparmi energetici significativamente superiori rispetto ad altri forni professionali non certificati. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie al miglioramento dell'isolamento e all'ulteriore sviluppo del rivestimento del vetro della porta. L'EPA stima che i forni combinati certificati siano più efficienti di circa il 30% rispetto ai modelli non certificati.

Rational-iCombi Pro-XS1E Standard EnergyStar

Markus Paschmann afferma: «Siamo particolarmente soddisfatti della certificazione, in quanto sottolinea il nostro impegno nell'innovazione e il nostro obiettivo, per l'intera gamma di prodotti Rational, di garantire una maggiore sostenibilità e un uso responsabile delle risorse con il maggior numero possibile di modelli».

Ulteriori informazioni sulle unità Rational e sull'ENERGY STAR® sono disponibili sul sito rational-online.com.