Rational presenta iVario, una vera e propria svolta nelle cucine dei ristoranti

Durante lo sviluppo di iVario, che viene prodotto nello stabilimento Rational di Wittenheim in Francia, è stata data importanza non solo all'ampia gamma di applicazioni possibili, ma anche alle prestazioni del sistema di cottura. Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia, afferma: «Velocità e precisione erano i nostri principi guida. Per questo abbiamo scelto un fondo sottile e l'abbiamo dotato di potenti elementi riscaldanti». Il risultato è un sistema di cottura che regola la temperatura in modo indipendente, in cui, ad esempio, il latte non fuoriesce e il budino non si brucia nonostante venga prodotto rapidamente.

iVario di Rational

Ferri: «Con iVario servizio rapido e semplice»

«Con la tecnologia di cucina convenzionale tutto questo non è nemmeno concepibile» continua Ferri. Oltre all'elevata qualità degli alimenti, anche la versatilità è una caratteristica distintiva di iVario. In particolare con i modelli a due vasche iVario 2-XS e iVario Pro 2-S, molto diffusi nei ristoranti, è possibile preparare contemporaneamente cibi diversi. «Questo velocizza enormemente la mise en place» aggiunge Enrico Ferri. E per una flessibilità ancora maggiore, le due vasche possono essere suddivise in quattro zone separate che possono essere gestite con temperature diverse, in modo da poter cucinare allo stesso tempo cibi diversi.

«In questo modo il servizio è estremamente rapido e semplice, senza scendere a compromessi sulla qualità del cibo» spiega Ferri, illustrandone i vantaggi. Grazie alle sue prestazioni e alla sua flessibilità, i processi di cucina di iVario possono essere modificati e ottimizzati. Questo significa che si può produrre di più in meno tempo, il che rende il team di cucina molto più rilassato. E, grazie alla semplicità di utilizzo, la brigata di cucina può rilassarsi ancora di più. La formazione è veloce e anche il personale non specializzato può imparare rapidamente a lavorare con iVario.

