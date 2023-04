Ristorante Sadler cambia indirizzo, ma in cucina confermata Tecnoinox

Il ristorante dello chef Claudio Sadler da febbraio ha lasciato la storica sede sul Naviglio Pavese per trasferirsi nella nuova e raffinata location di Via dell’Annunciata 14 a Milano, a pochi passi dalla Pinacoteca di Brera e dal Quadrilatero della moda, presso l’Hotel Casa Baglioni Milano. Il Ristorante Sadler, nella sua nuova sede in un’elegante palazzina Liberty risalente al 1913, porta la firma nitida e inconfondibile dello chef stellato, mantenendo ben salda la sua filosofia di cucina moderna in evoluzione. Tra gli elementi di continuità dopo il cambio d’indirizzo spicca la conferma del sodalizio tra Chef Sadler e Tecnoinox, azienda friulana che progetta e produce cucine modulari, forni combi e salamandre per i professionisti dell’Ho.Re.Ca. Nell’allestire la cucina del ristorante, infatti, Claudio Sadler si è rivolto ancora una volta a Tecnoinox per la scelta di componenti fondamentali come i forni e la cottura modulare.

Claudio Sadler e Tecnoinox: una sinergia di successo che continua con un nuovo indirizzo

Avviata da diversi anni con reciproca soddisfazione, la collaborazione va ben oltre il rapporto tra fornitore tecnico e cliente, perché si fonda su sinergia e valori condivisi, come ricerca costante dell’eccellenza e passione per l’innovazione. «Da anni ho modo di apprezzare le prestazioni, l’affidabilità e la qualità costruttiva dei forni Tecnoinox; li considero strumenti di cottura evoluti, estremamente efficienti quando si tratta di semplificare i flussi di lavoro nella preparazione dei menù gourmet» - spiega Claudio Sadler. «I benefici delle loro funzioni automatizzate non prendono mai il sopravvento sulla creatività e il controllo personale, fornendo piuttosto una base eccellente su cui operare per offrire quel qualcosa in più che ogni cliente si aspetta e merita incondizionatamente. Per questo è stato del tutto naturale affidarmi ancora a Tecnoinox per la cucina del ristorante al Baglioni».

La scelta di Sadler: TAP nella versione da 6 teglie GN 1/1

La scelta di chef Sadler è caduta su TAP nella versione da 6 teglie GN 1/1. Molto più di un forno combi con interfaccia digitale, TAP è top di gamma della gamma Tecnoinox: una soluzione di cottura evoluta, facile e intuitiva che combina funzionalità avanzate e semplicità d’uso, per consentire allo chef di organizzare in modo efficiente il lavoro della brigata, ottenendo risultati costanti e risparmi concreti di tempo, energia e materie prime.

TAP nella versione da 6 teglie GN 1/1

Nella cucina del Ristorante Sadler − che offre proposte che spaziano dalla colazione à la carte al light lunch sino alla cena con menu gourmet stellato − l’esigenza cruciale di totale affidabilità e robustezza delle attrezzature è stata soddisfatta affiancando al TAP un Tecnocombi nella versione 6 teglie GN 1/1. Tecnocombi è un forno combi progettato e costruito per rendere il lavoro degli Chef e dei professionisti della ristorazione più facile e profittevole, sostenendo un uso intensivo e garantendo prestazioni sempre eccellenti. La cucina di Via dell’Annunciata 14 è dotata inoltre di molteplici funzioni cottura della gamma modulare Tecno74, in grado di unire performance, robustezza e uso intelligente dello spazio.

Ristorante Sadler

Via dell'Annunciata, 14, 20121 Milano (Mi)

Tel. 0258104451