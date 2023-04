BRITA presenta PURITY C iQ, il primo sistema di filtrazione dell'acqua intelligente

L’acqua è sempre più considerata un ingrediente a tutti gli effetti, da abbinare a pietanze in base alla composizione microbiologica e al sapore, ma anche da utilizzare per le preparazioni di piatti o per offrire, con l’acqua “giusta”, un’ottima bevanda o un caffè eccellente. BRITA, che negli anni ha consolidato il suo ruolo di protagonista nel mondo caffetteria, presenta BRITA PURITY C iQ, il primo sistema di filtrazione dell’acqua intelligente con un algoritmo rivoluzionario e brevettato che permette di avere analisi dell’acqua e monitoraggio integrati nella testa del filtro, per una migliore efficienza del servizio, una qualità costante in tazza e una protezione ottimale delle macchine da caffè.

BRITA presenta PURITY C iQ

BRITA PURITY C iQ è molto di più di un semplice prodotto, ma una vera e propria soluzione che fa entrare il filtro nel mondo dell’IoT. Si tratta, infatti, del primo sistema di filtrazione professionale dell’acqua che determina la durezza temporanea dell’acqua di rete in modo automatico e affidabile e imposta il bypass correttamente in modo completamente autonomo. PURITY C iQ combina tutti i vantaggi di filtrazione da calcare, cloro e composti organici del filtro PURITY C Quell ST con nuove funzioni smart per un servizio affidabile ed efficiente attraverso il collegamento in rete della testa del filtro e della cartuccia. La testata intelligente, infatti, è registrata nel portale BRITA iQ e può anche comunicare attraverso il cloud con altre piattaforme online.

Informazioni dettagliate in tempo reale sul funzionamento del filtro

Il sistema è in grado di riconoscere automaticamente tipo e taglia della cartuccia e invia i dati permettendo di avere in tempo reale informazioni dettagliate sul funzionamento del filtro, imminenti modifiche, capacità residua e la qualità dell’acqua misurata. La testata del filtro iQ supporta inoltre i tecnici per la corretta installazione, definisce la quantità di risciacquo necessaria, e un FlowMeter integrato misura il consumo d’acqua in modo da calcolare la capacità residua del filtro. Tutti i dati del filtro possono essere visualizzati in modo trasparente nel portale BRITA iQ Attraverso l’analisi continua dell’acqua di rete e la reazione automatica alle fluttuazioni della composizione minerale, PURITY C iQ può garantire che vengano utilizzate le corrette impostazioni del filtro al fine di ottenere costantemente un’eccellente qualità delle bevande. BRITA continua a essere leader e innovatore nell’ottimizzazione dell’acqua e a perseguire il suo obiettivo di diffondere la cultura legata all’acqua nel mondo horeca.

