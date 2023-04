Rational sempre più avanti con la connessione cloud Opc Ua

ConnectedCooking di Rational è il sistema di gestione digitale della cucina che rende il lavoro più veloce, facile e sicuro e che permette di sfruttare tutto il potenziale delle apparecchiature attraverso la distribuzione dei programmi di cottura e l'aggiornamento del software di sistema. Questo significa che l'intero processo di cottura, dalla pianificazione e preparazione al monitoraggio e alla post-elaborazione, può essere semplificato in un unico sistema. Il vantaggio: i processi di cucina sono ottimizzati e la qualità dei piatti è migliorata.

La nuova connessione cloud è gratis in tutto il mondo

Trasferire i dati dei sistemi di cottura e Haccp

Ma i vantaggi in casa Rational sono in costante evoluzione. Oggi la tecnologia ConnectedCooking è dotata di una connessione cloud Opc Ua – Open platform communications Unified architecture. Si tratta di un protocollo di comunicazione per sistemi di automazione industriale che consente lo scambio di informazioni e dati sui dispositivi all'interno di macchine, tra macchine e tra macchine e sistemi. Questa nuova funzione consente agli utenti di trasferire in tempo quasi reale i dati rilevanti dei sistemi di cottura e i dati Haccp ai sistemi di altri produttori. In questo modo, Rational offre un modo sicuro e semplice per stabilire l'interoperabilità dei suoi sistemi nel quadro della norma Din 18898.

Per informare la clientela è stato istituito un indirizzo mail dedicato

La nuova connessione cloud è disponibile gratuitamente in tutto il mondo per i sistemi di cottura iCombi Pro, iVario Pro, SelfCookingCenter e VarioCookingCenter. Richiede una connessione a Internet e la registrazione gratuita in un account ConnectedCooking.

Ottimizzare i flussi di lavoro in modo semplice

«Con questa funzione innovativa di ConnectedCooking i nostri clienti possono finalmente monitorare i loro dati Haccp e ottimizzare i loro flussi di lavoro in modo semplice - spiega Sebastian Lay, responsabile delle Digital customer solutions di Rational - Si tratta di una funzionalità che implementeremo a livello globale per aiutare i nostri clienti a rendere le loro cucine più efficienti e sicure».

Per informare i propri clienti in modo rapido e non burocratico su ConnectedCooking e sulla nuova connessione cloud Opc Ua, l'azienda ha istituito un indirizzo e-mail dedicato. Tutte le domande possono essere inviate all'indirizzo cc-support@rational-online.com.

Rational Italia

Via Impastato 22, 30174 Mestre (Ve)

Tel. 041 8629050