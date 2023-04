Arrivano sul mercato i primi Tiki Made in Italy di RCR in cristallo ecologico

Il Tiki è una corrente mixology che ha alla base moderni cocktail a base di frutta fresca frullata, miscelati molto spesso con rum o whisky e serviti nelle iconiche mug raffiguranti volti polinesiani. Il trend Tiki è in forte ascesa, e dopo aver conquistato il mercato americano si sta espandendo anche in tutti i locali europei e asiatici. RCR che del Made in Italy fa il proprio vanto, nel 2023 presenta i primi TIKI 100% Italiani in cristallo ecologico.

I due nuovi TIKI RCR Made in Italy

Le maschere da cui traggono ispirazione i primi due TIKI della collezione RCR sono ispirate dai Mamuthones della tradizione sarda del carnevale di Mamoiada, a cui è dedicato il TIKI SARDINIA e Medusa simbolo dell’Etruria, gorgone per antonomasia custode degli Inferi, raffigurata sul TIKI ETRURIA.

I due nuovi TIKI RCR Made in Italy ideali per cocktail e succhi di frutta sono anche impilabili, un’innovazione indispensabile per servire al tavolo in modo scenico, creando dei veri e propri totem colorati e per essere salva-spazio quando riposti.

Sono realizzati in cristallo ecologico senza emissioni di fumi in atmosfera, molto resistenti, 100% riciclabili e lavabili in lavastoviglie. Un’altra grande innovazione che fa di RCR il punto di riferimento per barman e professionisti del settore, ma dedicata anche a chi ha il gusto per le cose pratiche e belle in casa.