TAP di Tecnoinox, molto più di un forno combi con interfaccia digitale

Frutto della sinergia fra Tecnoinox e il designer Marc Sadler, TAP è molto più di un forno combi con interfaccia digitale. TAP è una soluzione di cottura evoluta, facile e intuitiva, progettata e realizzata grazie all’eccellenza manifatturiera tutta italiana di Tecnoinox per garantire ai cuochi e ai professionisti della ristorazione risultati di cottura costanti, un’organizzazione del lavoro della brigata di cucina efficiente, e risparmi di tempo, energia e materie prime concreti.

TAP di Tecnoinox

TAP di Tecnoinox, semplicità a portata di mano e un patrimonio di ricette

Disponibile nelle versioni gastronomia e pasticceria/panetteria (TAP Pastry), TAP ha la stessa usabilità di uno smartphone. Il display touch-screen e l'interfaccia user-friendly forniscono immediatamente informazioni utili e accesso immediato a regolazioni e ricette, e consentono di operare in totale sicurezza. Grazie alla tecnologia TrueData che raccoglie e visualizza in tempo reale i dati sulla temperatura effettiva in camera, i parametri sullo stato del forno e sull’avanzamento della cottura in corso sono sempre chiari e ben visibili. Inoltre, possono essere modificati in qualsiasi momento, manualmente o dal ricettario. TAP arriva infatti al cliente con centinaia di ricette preinstallate e organizzate all’interno del Cookbook, un comodo ricettario digitale che lo chef o il maestro pasticcere potrà integrare con i propri piatti di successo. Una volta impostata la ricetta in memoria, questa sarà richiamabile e replicabile da uno qualsiasi dei membri della brigata di cucina. Infine, con la funzione TAP Cloud lo chef può accedere al forno da remoto con il proprio account mediante collegamento Wi-Fi da PC, laptop o tablet per inserire o modificare ricette, o per verificare funzionamento e consumi.

TAP di Tecnoinox, efficienza da ogni punto di vista e grandi prestazioni

La tecnologia Multifood di TAP consente di cuocere contemporaneamente alimenti diversi avvisando l'operatore quando è il momento di inserire o rimuovere ogni teglia, lavorando in modalità cottura non-stop o pronto-da-servire. La prima consente di lavorare con lo stesso ciclo di cottura per periodi prolungati, inserendo il piatto solo quando arriva l'ordine dalla sala, garantendo così un servizio espresso. La seconda, invece, è utile per servire contemporaneamente cibi diversi, come nel banqueting. TAP indica anche quando ogni piatto è pronto: un aiuto senza pari per i menu fissi. Mediante la funzione Climafix, TAP gestisce l’umidità nelle diverse fasi di cottura estraendo l’acqua in eccesso oppure saturando rapidamente di vapore la camera a seconda delle necessità. Per le cotture più delicate è disponibile la funzione sbuffo a vapore. All’inverso, attivando la funzione Powergrill il forno raggiunge temperature fino a 300°C per soddisfare particolari esigenze di preparazione e rifinitura.

L’approccio sostenibile di Tecnoinox si esprime anche attraverso la ricerca dell’efficienza energetica delle sue apparecchiature e ha portato a soluzioni ingegneristiche e costruttive che garantiscono uniformità di cottura, ma anche - laddove occorre - delicatezza nell’erogazione del calore. TAP, infatti, è dotato di inverter, deflettore e ventole ad alto rendimento che riducono i consumi e allo stesso tempo consentono una distribuzione ideale del calore. La verifica di precisione sullo stato di avanzamento della cottura avviene attraverso la sonda al cuore multipunto, in grado di rilevare la temperatura in 5 diversi punti lungo lo spillone. Infine, il sistema Smartheat calibra l’assorbimento di potenza in base al carico presente nella camera di cottura, ottimizzando così il consumo di energia. Tecnoinox ha provveduto a semplificare - automatizzandola - anche l’inevitabile “coda” di ogni servizio, la pulizia del forno, ottimizzandone i tempi. La funzione Smartwash mette a disposizione 5 tipi di lavaggio e igienizzazione di TAP. Il ciclo più lungo dura solo 62 minuti.