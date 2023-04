Opera 83, un lunch bar dal cuore bio con l’aiuto di Rational

Naturale: è l’aggettivo che racchiude tutta la filosofia di Opera 83, un lunch bar dal cuore bio che punta al benessere di persone e ambiente. Una storia di passione per i prodotti naturali che, combinati abilmente tra loro, danno origine a piatti deliziosi, naturali e che fanno bene, attraverso il supporto di Rational, leader mondiale, a livello settoriale e tecnologico, nella preparazione di piatti caldi nell’ambito delle cucine professionali.

Da Opera 83 tutto è naturale e sostenibile

Bio e km 0 il mantra

È la storia di Opera 83, lunch bar di Firenze, aperto da Massimiliano Rabassi nel 2012. Con l’obiettivo di preparare pietanze gustose e che facciano bene, Massimiliano, titolare e chef, sceglie ogni giorno i prodotti naturali migliori, vegetali, biologici e a km 0, e li cucina proponendo alla sua clientela delizie salutari.

Un locale perfetto da mattina e sera

Il locale, composto da 2 sale interne più il plateatico esterno, offre il meglio per ogni momento della giornata: dalla colazione del mattino con le paste vegane a lievitazione naturale e senza zuccheri, al break di metà mattina con schiacciate, panini, pizzette e focacce, per arrivare al momento clou del pranzo, che vede occupare tutti i coperti in poco più di un’ora, in cui Massimiliano propone sempre almeno un piatto vegano, uno vegetariano, uno di carne e uno di pesce, così da accontentare proprio tutti.

In cucina la tecnologia di Rational

Per riuscire a velocizzare al massimo il servizio e mantenere sempre elevata la qualità dei suoi piatti, Massimiliano si è affidato alla tecnologia Rational. «Ho iniziato nel 2014 lavorando con SelfCookingCenter e da quel momento non ho più potuto farne a meno - racconta il titolare - Ora la mia cucina, dotata di un iCombiPro 6 teglie e un iVario 2-XS, può gestire praticamente tutte le cotture senza altre attrezzature, sfruttando al meglio gli spazi limitati, offrendo qualità eccellente, velocizzando il servizio e semplificando le attività anche per i miei 3 dipendenti».

In iCombi vengono cotte tutte le frolle, i lievitati e la moltitudine di verdure grigliate, arrostite e al vapore, che caratterizzano la cucina del locale. iVario è diventato insostituibile per le preparazioni settimanali come il ragù, la carne cotta a bassa temperatura e i brasati: «Un’attrezzatura così importante non poteva mancare nella mia cucina» aggiunge Massimiliano.

Tutto qui tutto parla naturale

Da Opera 83 tutto è naturale e sostenibile, persino l’acqua: Massimiliano Rabassi ha scelto, infatti, un’acqua ultrafiltrata e certificata che utilizza filtri naturali, imbottigliata in bottiglie di plastica riciclata che limitano notevolmente le emissioni di CO2 nell’ambiente «La bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente» afferma Massimiliano.

Massima attenzione all’ambiente

L’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente di questo locale trovano conferma anche nella scelta dell’attrezzatura: iCombi Pro di Rational è certificato Energy Star, una certificazione che viene rilasciata solo a quei i forni che sono in media più efficienti del 20% rispetto ai modelli standard. Perché anche la ristorazione può contribuire alla tutela dell’ambiente.

Opera 83 | Natural Kitchen

Via della Torre degli Agli 83 - 50127 Firenze

Tel 331 758 0854