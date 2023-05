Pop Caffè, ecco la nuova macchina per il caffè espresso Barracuda

Si può essere esageratamente glamour e allo stesso tempo molto pop quando si parla della nuova macchina per il caffè espresso, Barracuda nella nuova versione verde mela. Si tratta dell’ultima novità di Pop Caffè, azienda siciliana specialista nella selezione e torrefazione del caffè in cialde e capsule nel canale normal trade e in GDO, che con questa special edition, vuol conquistare gli amanti del caffè design addicted.

La nuova macchina per il caffè espresso, Barracuda

Si tratta della macchina per il caffè a circuito chiuso, progettata per offrire la migliore esperienza di gusto, oggi, con un design decisamente iconico grazie alla nuova texture cromatica. Così, la primavera ora ha il profumo del caffè preparato con la nuova Barracuda green apple, pronta per regalare un’esperienza di gusto come al bar. Le sue capsule esclusive hanno una grammatura superiore rispetto alla media, una particolarità, che rende il caffè più intenso, più cremoso e con un gusto ancora più buono e persistente. Intenso, cremoso, arabica, deca, si possono scegliere le miscele migliori, tutte preparate nella torrefazione di Ragusa dove ogni giorno vengono macinati i chicchi appena tostati subito sigillati ermeticamente. Regalarsi la migliore pausa caffè per rendere ogni attimo speciale oggi ha un tocco anche ‘green apple’ decisamente fashion, perché tutti gli amanti del caffè meritano il meglio (disponibile sul sito popcaffe.it).

