Con Rational per combattere lo spreco di acqua in cucina

Il consumo di acqua continua ad aumentare in tutto il mondo, ma la sua disponibilità continua a diminuire significativamente. La lotta allo spreco diventa quindi un passaggio obbligato. Su questa linea anche le cucine possono svolgere un ruolo importante, sia per quanto riguarda l’acqua necessaria per risciacquare e lavare sia per quella utilizzata durante la cottura degli alimenti. Rational è già all’avanguardia su questo fronte.

Rational iCombi Pro lavora ponendo la massima attenzione ai consumi

Rational, il vantaggio della cottura al vapore

Con iCombi Pro, per esempio, le verdure possono essere cotte al vapore con un consumo di acqua davvero minimo, il tutto senza subire perdite di vitamine o del loro colore naturale. Anche sulle cotture più lunghe, come nel caso di un arrosto o di un riso al vapore, è stato riscontrato un risparmio di acqua significativo, che arriva fino al 60% rispetto ai consumi di un SelfCookingCenter del 2018.

Rational, anche la pulizia diventa ecologica

E quando la cucina è in chiusura e non resta altro da fare che lavare le attrezzature di cottura, ecco che iCombi Pro si prepara di nuovo a lavorare con la massima attenzione ai consumi: la sua funzione intelligente, iCareSystem, non solo rileva la quantità di sporco suggerendo il programma di lavaggio più adatto, ma regola anche in modo ottimale la quantità di acqua necessaria al programma. Questo permette una riduzione della quantità di detergente senza compromettere il potere detergente e igienizzante. Il detergente Active Green, inoltre, rispetta l’ambiente perchè è privo di fosfati e fosforo.

La gestione delle risorse contiene i costi

Se moltiplichiamo le percentuali di risparmio prodotte ogni giorno durante ogni servizio in ogni cucina professionale, ci rendiamo subito conto di quanto possa essere significativo il contributo alla salvaguardia dell’ambiente, senza dimenticare che una gestione intelligente delle risorse va a incidere positivamente sull‘intera struttura dei costi.

