Fratelli Celona: panificio e pasticceria di qualità con Rational in cucina

Rational racconta una storia che affonda le radici nel mestiere di famiglia, la panificazione, ma che nel tempo si è evoluta in un’offerta ampia e completa, a beneficio di residenti e turisti. È la storia di Andrea Celona che ha iniziato sin da ragazzino a seguire le orme del padre, che gestiva il panificio di famiglia, con uno spirito imprenditoriale tale da spingerlo ad andare molto oltre. Quando la visione di impresa, più di vent’anni fa, ha portato la famiglia a trasferire l’attività a Ortoliluzzo, un piccolo paese in provincia di Messina, molti hanno pensato che aprire in un posto così isolato significasse chiudere nel giro di poco tempo.

La cucina dei Fratelli Celona con i forni Rational

Nulla di più sbagliato. Non si è trattato infatti dell’apertura di un piccolo panificio sperduto, bensì di un progetto ben più ambizioso che in poco tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento sia per gli abitanti della zona, che per i turisti che nella bella stagione transitano sulla costa messinese. Quando si arriva da Fratelli Celona, l’offerta è così vasta da rimanere a bocca aperta: pasticceria e panificio, ristorante tavola calda e gastronomia e perfino bed&breakfast. Entrando qui si trova praticamente tutto quello che si può desiderare.

Il banco della pasticceria, una delizia anche per gli occhi

Fratelli Celona, l'attività cresciuta con Rational

In cucina, un alleato speciale. «Ho conosciuto Rational nel 2009 e mi sono subito reso conto della differenza. Cucinare con Rational ha solo vantaggi: prima per la pasticceria usavamo il tradizionale rotor 48 teglie, ora il pasticcere “si accontenta” di fare 10 teglie alla volta di bignè, ma il risultato è davvero un’esplosione» racconta Andrea, e prosegue «Usiamo iCombi e iVario per tutto, ma sono convinto di potergli far fare ancora di più».

Andrea Celona

Tra l’interno del locale e il patio all’esterno si arriva a 150 posti a sedere. Un’unica, grande cucina suddivisa per zone ospita un SelfCookingCenter, 3 iCombi Pro e 3 iVario di diversi modelli e misure, e produce per tutti i reparti del locale - che viene gestito da ben 27 dipendenti. «Prima impiegavo 4 ore solo per friggere gli arancini» conclude Andrea «Ora con iVario mi basta la metà del tempo e la differenza sul prodotto finito è evidente. Raccomanderei Rational prima di subito».