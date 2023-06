Hotel della Valle, la tecnologia dei nuovi forni per valorizzare qualità e sapori

L’Hotel della Valle ad Agrigento, immerso in un rigoglioso giardino di piante mediterranee, tra il Parco Archeologico della Valle dei Templi e il centro di Agrigento, ospita 110 camere e molti altri servizi. Tra questi anche sale riunioni, una spa, una piscina, un anfiteatro esterno e due ristoranti, il Palmizio e la Veranda, aperti anche per gli ospiti esterni. La struttura, risalente agli anni ’60, è stata ammodernata da una ristrutturazione del 2021 che ha coinvolto anche la cucina e il laboratorio di pasticceria. La brigata, composta da 6 persone, si occupa di realizzare piatti per 400 posti a sedere interni e per i 300 esterni. Per servire grandi e piccole quantità di persone, importante la collaborazione con Rational.

Le attrezzature Rational di Hotel della Valle

Dal 2021, a guidare il ristorante è lo chef Antonio Di Caro, che ha sempre lavorato in Sicilia. La sua quarantennale esperienza nel campo della cucina ha permesso ai ristoranti dell’hotel di diventare veri e propri gioelli della ristorazione. Le proposte gastronomiche sono variegate e spaziano dall’ampia proposta di prodotti per le colazioni dal gusto continentale e internazionale fino a menu completi che vedono al centro la Sicilia, con i suoi profumi e sapori unici.

Rational, nelle cucine di Hotel della Valle per servire gli ospiti

Antonio Di Caro ha spiegato che l’esigenza del ristorante è quello di mantenere alti il gusto dei sapori tradizionali e la qualità dei prodotti. Questo vale sia quando si cucina per piccole quantità o per grandi e tenendo in considerazione le difficoltà legate alla scarsità di personale del settore. A venire in aiuto di Hotel della Valle è stato Rational. «Non dobbiamo più controllare le cotture come prima – afferma di Caro – possiamo cuocere la carne la notte e trovarla pronta l’indomani». In cucina, infatti, si trovano ora un iCombi Pro 61, un 101 e un iVario 2s, utilizzati per gestire le preparazioni del ristorante. Per quanto riguarda i banchetti, invece, ecco un iCombi Pro 202 e un iVario L, fondamentali per le grandi quantità di cibo e servire centinaia di ospiti nello stesso momento.

L'Hotel della Valle ad Agrigento

«Conosco Rational da molti anni e quando sono venuto a lavorare qui ho subito voluto che venisse introdotto perché è affidabile e preciso. Amo i prodotti del territorio e li propongo sempre nei nostri piatti che sono quelli tipici della cucina tradizionale, ma rivisitati, come la zuppa di pesce in carta fata, cotta rigorosamente nel Rational. I vantaggi sono molti, a partire dal risparmio di tempo al minor calo peso», ha continuato lo chef Caro. La tecnologia di Rational supporta anche nelle produzioni più tradizionali, esaltando sapori, semplificando l’attività della cucina e consentendo di risparmiare tempo, materia prima ed energia.