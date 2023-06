Bimby, il robot da cucina più famoso del mondo cambia veste

Il celebre e iconico robot da cucina multifunzione Bimby cambia look. Lo fa in occasione dell’anniversario della casa madre tedesca Vorwerk. Bimby TM6 Sparkling Edizione Limitata 140 anni Vorwerk è la nuova limited edition. Design speciale ed elegante, colore nero ed effetto scintillante. In edizione limitata è disponibile anche Bimby Friends in sparkling: è l’alleato di Bimby che aggiunge risparmio di tempo e flessibilità grazie alla modalità di cucina guidata in parallelo.

Bimby nella sua nuova veste di colore nero 1/4 Bimby, il robot da cucina più famoso del mondo 2/4 Per il 140 anniversario di Vorwerk, Bimby cambia colore 3/4 Un dettaglio del Bimby TM6 Sparkling 4/4 Previous Next

Bimby TM6 Sparkling Edizione Limitata 140 anni Vorwerk è un modello da collezioni per chi già ama Bimby, ma anche un regalo perfetto per gli amanti del design. E l’alleato in cucina più amato da tutti da anni conquista sempre di più il gusto degli uomini che si appassionano alla cucina grazie anche all’intermediazione delle nuove tecnologie e del design.

Una nuova veste per l’iconico Bimby, il robot da cucina più amato

Bimby TM6 Sparkling Edizione Limitata è la seconda edizione limitata del robot. Pur mantenendo tutte le funzioni dell’ultimo modello, il robot da cucina si presenta con una nuova texture di colore nero e con una superficie che riflette la luce. L’effetto è quello di un diamante. La nuova tecnologia laser antigraffio lo rende ancora più resistente.

Linee essenziali, minimal o industriali, colori neutri, sobri ed eleganti: nelle cucine di oggi si scelgono materiali preziosi e ricercati, che sappiano valorizzare al meglio lo stile e l’ambiente delle abitazioni. È proprio per questo motivo che Bimby ha scelto questa sua nuova veste. Si presenta, infatti, come un vero e proprio gioiello che si integra perfettamente nelle cucine moderne e nei living, non solo per le sue insostituibili funzionalità di robot da cucina, ma anche come oggetto di design e di arredo. Impreziosisce infatti il piano di lavoro, fondendosi con l’arredamento della cucina o del living open space.

Vorwerk: 140 anni di passione

Il 2023 è un anno importante per il Gruppo Vorwerk, che celebra 140 anni di storia fatta di passione e continua innovazione. La multinazionale tedesca nota in tutto il mondo per i suoi prodotti iconici Folletto e Bimby oggi guarda al proprio passato con orgoglio per raccontare una lunga storia di successo. È stata fondata nel 1883 nella valle del fiume Wupper come fabbrica di tappeti e telai, per poi focalizzarsi sulla produzione di elettrodomestici dal 1929 in poi. Ha introdotto in Germania prima e più tardi in tutta Europa il sistema della vendita diretta. Oggi è l’azienda numero uno nella vendita diretta in Europa, leader mondiale nel settore di elettrodomestici di alta qualità. Nel 2021 le vendite generate sono state pari a 3,4 miliardi di euro, un nuovo record per l’azienda.