 Lo spirito rivoluzionario di Rational festeggia 50 anni di attività

Il 2023 è un anno speciale in Rational. Ricorrono infatti i 50 anni dalla fondazione dell’azienda. Nel 1973 Siegfried Meister iniziò questa avventura convinto che i processi nelle cucine industriali potessero essere significativamente velocizzati e perfezionati, e che il lavoro degli chef potesse essere facilitato, migliorando al tempo stesso la qualità dei cibi serviti agli ospiti. Fondò quindi l’azienda con l'intento di fornire i migliori apparecchi di cottura alle cucine di tutto il mondo. L’ispirazione nacque dal modo in cui sua madre riusciva a rendere deliziosa l’anatra al forno, irrorandola continuamente di liquidi mentre la cucinava. Volle quindi applicare questo principio a un apparecchio di cottura, ottenendo un risultato rivoluzionario: il primo forno combinato a vapore.

L'executive board di Rational

La storia di Rational: dagli albori ai primi tre mesi del 2023

Dieci anni dopo, nel 1983, Meister decise di concentrarsi esclusivamente sul forno combinato a vapore, abbandonando tutti gli altri prodotti. Quell’anno vennero realizzati più di mille di questi forni e i ricavi raggiunsero gli 8,6 milioni di marchi tedeschi (Dm), pari a 4,4 milioni di euro. La strada intrapresa si rivelò essere quella giusta: i ricavi delle vendite salirono a 18 milioni di Dm nel 1985, a 36 milioni nel 1986 e a 64 milioni nel 1988, anno in cui Meister festeggiò il suo 50° compleanno con tutti i dipendenti. Solo comprendendo meglio della concorrenza i bisogni dei clienti si è in grado di offrire il massimo vantaggio: questa è la filosofia trasmessa dal fondatore. E ancora oggi, a 50 anni dalla fondazione di Rational, questa strategia continua ad avere effetto. Nei primi tre mesi del 2023, infatti, l‘aumento di fatturato del gruppo è di circa un quarto rispetto al trimestre precedente. L'ebit è stato di 66,5 milioni di euro, il 39% in più rispetto al primo trimestre del 2022, e il margine è aumentato al 23,5% (anno precedente 21,2%). La crescita del fatturato, pari al 20% nel 2021 e al 31% nel 2022, è stata trainata dagli effetti di recupero e dagli aumenti di prezzo conseguenti alla pandemia e alla successiva crisi globale di alcuni componenti.

I festeggiamenti per i 50 anni dell’azienda sono all'insegna del motto “Quando il gusto è buono, parliamo tutti la stessa lingua”: persone, culture, tradizioni, religioni, lingue, cibi e metodi di cottura diversi, ma quando il sapore è buono, sono tutti d'accordo! E rappresenta ciò per cui si lavora ogni giorno in Rational: imparare a conoscere sempre meglio le esigenze e le sfide dei nostri clienti, capire cosa li preoccupa nel loro lavoro quotidiano, quali tendenze hanno individuato e dove hanno bisogno di supporto. Per il 2023, ci si aspetta una crescita normalizzata a una sola cifra percentuale, che corrisponde al trend di crescita a lungo termine dell'azienda. Con un ritmo di espansione di questo tipo, le persone che lavorano per Rational, e l'organizzazione nel suo insieme, saranno in grado di dedicarsi alle esigenze dei clienti esistenti e di quelli nuovi. Si potrà così continuare a investire nella ricerca e sviluppo per migliorare i nostri sistemi di cottura in base alle esigenze, garantendo la massima qualità dei prodotti; offrire formazione e sviluppo continui e continuare ad inserire nuovi dipendenti, fondamentali alla crescita di Rational.

Rational Italia

Via Peppino Impastato, 34A - 30174 Venezia (Ve)

Tel. 0418629050