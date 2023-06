Sistema Welbilt FitKitchen: il miglior alleato per il settore hospitality

Il rivoluzionario Sistema Welbilt FitKitchen è la soluzione ideale per tutte le tipologie di ristorazione, sia per piccole imprese che per quelle senza licenza di aspirazione dei fumi. Questo sistema innovativo rompe gli schemi e modernizza il settore dell'hospitality, offrendo una combinazione vincente di attrezzature culinarie di punta. Il FitKitchen include il forno a cottura accelerata Merrychef conneX, il rinomato forno combi Convotherm Maxx Pro e il nuovo abbattitore di temperatura Delfield. Questa esclusiva creazione di Welbilt organizza il lavoro in cucina e si adatta a qualsiasi tipo di locale e menu.

Il Sistema Welbilt FitKitchen

Sistema Welbilt FitKitchen, tutti i processi in cucina con un solo click

Il Sistema Welbilt FitKitchen si distingue per l'adozione dell'Industria 4.0 grazie al sistema di connettività KitchenConnect. Questo sistema fornisce informazioni in tempo reale per migliorare le prestazioni delle apparecchiature, ridurre i tempi e i costi di produzione e aumentare il margine di profitto, mantenendo elevati standard di qualità. Con il Sistema Welbilt FitKitchen, i professionisti del settore possono eseguire tutti i processi nella propria cucina con un solo click, garantendo risultati rapidi, efficienti e affidabili. Ogni ricetta può essere preparata in modo omogeneo e conforme agli standard desiderati. Ad esempio, per preparare un galletto affumicato ai peperoni, il galletto viene prima disossato e stagionato, successivamente affumicato con la funzione ConvoSmoke del Convotherm maxx pro per un'ora, e infine cotto a bassa temperatura per tre ore. L'abbattitore Delfield regola la temperatura del galletto, mentre i peperoni vengono cotti nel forno a cottura accelerata Merrychef conneX in soli due minuti e cinquanta secondi. Infine, i peperoni vengono sbucciati, schiacciati e impiattati insieme al galletto.

Il Sistema Welbilt FitKitchen è un'innovazione rivoluzionaria che può essere utilizzata anche da operatori non qualificati, garantendo piatti di alta qualità. La tecnologia e la connettività avanzata consentono un controllo completo della dispensa, evitando sprechi e superamenti delle scadenze. Grazie alla combinazione di servizio al tavolo e consegna, si ottiene un maggiore turnover dei clienti. Inoltre, i costi vengono ridotti, permettendo all'azienda di ampliare l'offerta gastronomica e il numero di punti vendita. Il Sistema Welbilt FitKitchen rappresenta la soluzione ideale per coloro che desiderano offrire una cucina agile e all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Welbilt, leader globale nella produzione e fornitura di attrezzature per la ristorazione professionale, offre una vasta gamma di marchi tra cui Convotherm, Frymaster, Merrychef, Olis e WMAXX.

