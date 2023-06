La nuova grattugia di Microplane, un accessorio immancabile in cucina

Diventerà un must irrinunciabile, utile per realizzare moltissime ricette. È la nuova grattugia universale Bowl Grater con lama fine di Microplane, disponibile anche nella versione con lama a grana spessa. È progettata per essere utilizzata con contenitori fino ai 16 centimetri di diametro.

Bowl Grater è dotata di manici antiscivolo in silicone Soft-Touch su entrambi in lati, che permettono di posizionare stabilmente la grattugia sui bordi di una ciotola o al suo interno. Il comfort è al suo massimo: gli alimenti, infatti, vengono raccolti direttamente nel contenitore, evitando inutili sprechi di cibo. La nuova lama made in Usa in acciaio inossidabile permette di grattugiare senza sforzo e con ottimi risultati formaggi a pasta dura, cipolle, carote, zenzero, cioccolato, scorze di agrumi e tanto altro ancora. La lama non strappa né lacera gli alimenti, ma li taglia di netto preservando gli aromi naturali ed esaltandone i sapori.

Bowl Grater diventerà un prezioso alleato in cucina per gli chef professionisti ma anche per gli appassionati, perché permetterà di realizzare ricette in modo pratico e veloce. Tra i vantaggi anche la comodità di pulizia: è infatti sufficiente risciacquarla sotto l’acqua corrente o metterla in lavastoviglie. La copertura protettiva garantisce la sicurezza. Il prezzo della grattugia di Microplane è di 19,95€.