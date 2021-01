Brita Professional garantisce la sicurezza dell’acqua filtrata

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 10:38

l periodo complesso che stiamo attraversando ha modificato equilibri e priorità di tutti., azienda specializzata nele brand inventore della, ha ascoltato il cambiamento in atto nel mercato professionale, in particolare per quanto riguarda i, per la ristorazione, per il settore del Vending, per lacollegati alla rete idrica per l’utilizzo in uffici, scuole, nella ristorazione e nel settore sanitario.L’analisi delle attuali sensibilità e del bisogno crescente di sicurezza ha portato l'azienda a fare un lavoro su più livelli, interrogando sia il comparto Sales che quello Marketing, per comprendere meglio le esigenze dei propri interlocutori e per aiutarli il più possibile ad affrontare la “”. Una riflessione che ha portato a capire meglio che per Brita l’unicità della sua filtrazione sta nella capacità di offrire al settore Professional un’cquaertificata diualità,nica nel suo gusto,ttenta alle attrezzature,ibera da impurità,gienica,rattata su misura emica dell’ambiente. In una parola: “”, un neologismo semplice, orecchiabile e che si fa ricordare.” è il claim della nuova comunicazione della divisione Professional, che interpreta la qualità come, alla luce delle nuove esigenze degli operatori del settore Horeca.Sul sito istituzionale è presente anche una sezione di approfondimento, dove si possono scoprire tutte le soluzioni proposte da Brita e accedere ai servizi a disposizione, come l’App per il mondo Professional. La rete di consulenza tecnico-commerciale presente su tutto il territorio può essere consultata per qualsiasi necessità di ulteriore informazione e assistenza.Per approfondimenti e schede tecniche visita il sito www.brita.it , sezione Filtri Professionali.Per informazioni: www.brita.it/ristorazione-di-qualita