Con [OnE Connected] si gestiscono tutte le attrezzature professionali

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 09:30

E

è l’unico fornitore che unisce, sotto lo stesso brand, una. L’azienda offre inoltre un servizio totale che parte dalla consulenza commerciale pre-vendita alla progettazione, all’installazione, fino al post-vendita. Quindi: prima, durante e successivamente l’acquisto.Tra le novità Electrolux Professional promuove. Si tratta di una soluzione molto avanzata dal punto di vista tecnologico che permette di fruire delGrazie alla piattaforma OnE Connected è possibile scaricare e salvare i dati relativi all’Haccp sia per il cook&chill che per le attrezzature di refrigerazione, trasferire ricette e programmi di cottura da un forno o da un abbattitore all’altro, analizzare il funzionamento delle attrezzature (utilizzo nel tempo, cicli effettuati...), ricevere messaggi di notifica per eventuali rotture o malfunzionamenti delle attrezzature e potersi organizzare quindi per un rapido intervento... e molto altro.«Oggi in Europa - spiega, direttore marketing & business development di Electrolux Professional Italia - siamo gli unici a poter offrire un pacchetto completo di prodotti connessi sotto un’unica piattaforma., che possono azzerare l’investimento in pochi anni».Per informazioni: www.electroluxprofessional.com