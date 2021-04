Da Esmach l’impastatrice del futuro che esalta i sapori della tradizione

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 15:31

La nuova Spi “Ai”, l’impastatrice di ultima generazione

Tra materie prime di qualità e tecnologia

L’intelligenza artificiale in cucina

Impastatrice di ultima generazione

Ricette e assistenza online

Verso i laboratori del futuro

propone a panifici, pizzerie, pasticcerie e ristoratori,per esaltare le proprie preparazioni e gli impasti di pane, pizza e pasticceria. Molti laboratori stanno, infatti, scegliendo di dotarsi progressivamente di attrezzature all’avanguardia per abbracciare l’innovazione, la modernità e l’evoluzione del mondo della panificazione e della pasticceria, senza però rinunciare alla tradizione., come una domanda più esigente orientata verso materie prime di qualità, provenienti da una filiera certificata e sostenibile,in grado non solo di rispondere, ma anche prevedere le reali esigenze degli operatori del settore e dei consumatori.Scegliere di adeguarsi alle trasformazioni in atto, inserendo nel proprio laboratorio, dimostra il desiderio di aprirsi a nuove visioni nell’ambito del mondo dell’arte bianca, ottimizzando tempi e risultati. Ancora, queste tecnologie dotate di un’intelligenza superiore consentono agli operatori di organizzare le proprie attività quotidiane in modo efficiente ed efficace, con la possibilità di dedicarsi ad attività più creative come la sperimentazione di nuove ricette, alla propria formazione e alla relazione con la clientela.è dotata di un raffinato schermo touch, con display da 7” a colori e certificabile Industria 4.0 (con tutte le caratteristiche indispensabili per accedere all’agevolazione fiscale). Spi “Ai” è una soluzione tecnologicamente avanzata, munita di una consolle comandi ruotabile sia a destra che a sinistra, con un angolo operativo di 120°, una comoda luce Led per illuminare l’impasto anche in ambienti poco luminosi, una sonda a infrarossi in grado di monitorare la temperatura al cuore dell’impasto e garantire la sua stabilità, infine una connessione WiFi e Lan.Inoltre,rendono questo modello ancora più smart e intuitivo, per andare incontro a tutte le esigenze di panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori.Esmach intende quindi accompagnare in modo costante gli operatori del settore in un percorso che guarda allaattraverso soluzioni robuste, flessibili e innovative, raccontando attraverso gusti e sapori, una tra le più antiche e affascinanti arti al mondo.Per informazioni: www.esmach.com