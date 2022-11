Electrolux Professional in prima linea per la sostenibilità

Da sempre Electrolux Professional è sinonimo di innovazione tecnologica e design, un approccio costante e proattivo reso possibile dai continui investimenti nella ricerca e sviluppo di apparecchiature all’avanguardia, con l’obiettivo di rendere l’attività lavorativa dei nostri clienti più semplice, più redditizia e realmente sostenibile ogni giorno. Le soluzioni Electrolux Professional rispondono perfettamente alle aspettative e alle esigenze del mercato in termini di prestazioni, affidabilità, ridotti costi di esercizio, ergonomia e basso impatto ambientale.

La sostenibilità è al centro. Non è un compito facoltativo, ma una vera e propria responsabilità, una linea guida per tutto ciò che l’azienda fa: dal progetto alla scelta dei materiali (componenti e materie prime sono libere da sostanze dannose), dalla produzione allo smaltimento e al riciclaggio. In cucina la sostenibilità inizia dalle attrezzature installate. Apparecchiature efficienti e ad alto risparmio energetico utilizzano meno risorse in termini di energia, acqua, gas e detergenti e inoltre aiutano gli operatori a ridurre i costi di gestione.

Frigoriferi EcostoreHP

Alcuni esempi: i frigoriferi EcostoreHP si posizionano in classe energetica A e impiegano gas naturali come l’R290 con basso potenziale di riscaldamento globale; le lavastoviglie a cesto trascinato Green&Clean utilizzano un solo bicchiere d’acqua per lavare e sanitizzare un intero cesto di stoviglie; i forni SkyLine hanno i costi di gestione più bassi sul mercato grazie a funzioni speciali come Plan’n’Save che riduce i costi energetici fino al 10% e ai cicli di pulizia ad alte prestazioni che ottimizzano i consumi, fino al 30% di costi di gestione in meno per ciclo; i bruciatori brevettati “flower flame” permettono alla fiamma di adattarsi perfettamente al diametro di qualsiasi pentola assicurando elevata efficienza e minor dispersione di calore nell’ambiente; le friggitrici di ultima generazione che grazie all’avanzato sistema di filtraggio integrato riduce della metà il consumo di olio. Passando al trattamento dei tessuti, gli essiccatoi rotativi Linea 6000 sono dotati di una tecnologia avanzata che riduce drasticamente i tempi di asciugatura e garantisce oltre il 60% di risparmio energetico.

«Offriamo attrezzature caratterizzate dalle migliori performance in termini di impatto ambientale e consumo energetico», afferma Natale Miniero, marketing & business development director Electrolux Professional. «In linea con le priorità indicate dalla Transizione 4.0, stiamo anche lavorando sul fronte della digitalizzazione delle cucine con l’introduzione, grazie a specifiche piattaforme “in cloud”, di un’attività di monitoraggio delle attrezzature in modo da ottimizzare tutte le fasi di lavorazione, evitando ogni possibile spreco e diseconomia».

E non è tutto, Electrolux Professional, in quanto impresa globale, vuole avere un impatto positivo sul clima entro il 2030 e sostiene gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Ritiene di poter dare il suo contributo lungo tutta la catena del valore sviluppando prodotti ad alta efficienza energetica e aumentando l’efficienza energetica delle attività. Inoltre, vuole sostenere attivamente la transizione verso fonti energetiche rinnovabili e non fossili.

