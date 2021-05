Forni affumicatori Cook & Hold, i nuovi modelli di Alto-Shaam

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 10:30

A

Modello 750-SK

Modello 1750-SK Deluxe

Modello 1200-SK Deluxe

lto-Shaam, azienda leader a livello mondiale nel settore delle attrezzature per la ristorazione, ha da poco lanciato la. I forni affumicatori offrono agli operatori un sistema semplice ed efficace per insaporire in modo deciso gli alimenti tramite l’uso di trucioli di legno, senza utilizzare sostanze chimiche, cottura a pressione o aggiunta di sodio e grassi. Oltre all’affumicatura a caldo di tutti i tagli di carne - dalle costolette di maiale, al manzo e al pollo - i forni consentono anche l’affumicatura a freddo di prodotti come il pesce, le verdure, e il formaggio, offrendo la possibilità a chef e a operatori di servizi della ristorazione di espandere i propri menu.«I nostri forni affumicatori offrono sia sapori intensi che delicati a seconda della gradazione di affumicatura desiderata», afferma, senior director of product management di Alto-Shaam . «Grazie ai nuovi forni affumicatori e alla tecnologia Halo Heat, gli operatori possono insaporire gli alimenti in modo deciso e con facilità senza il bisogno di attrezzature ingombranti ed operatori specializzati in questa tecnica. La tecnologia Halo Heat è stata ideata per produrre».Dotato di un esclusivo cablaggio termico, l’interno del forno viene avvolto da un calore delicato che consente di cuocere gli alimenti in modo uniforme, con la massima qualità e precisione senza ricorrere a ventole, componenti di riscaldamento invasivi o all’aggiunta di umidità garantendo risultati ottimali. Questo permette agli operatori di. Grazie alla cottura basata su tempi impostati o sonde, il forno rileva la temperatura interna del prodotto e passa automaticamente dalla modalità di affumicatura a quella di cottura, fino alla modalità di mantenimento una volta raggiunti i parametri inseriti.Fornendo un ulteriore risparmio di manodopera,, mantenendo i succhi naturali all’interno delle pietanze, con un guadagno effettivo di 12-16 ore di cottura altrimenti non produttive.. Si distinguono per le rivoluzionarie funzionalità di controllo Alto-Shaam, ma mantengono un’estrema semplicità d’uso e non necessitano di competenze specifiche.. Grazie ad un pannello di controllo intuitivo, ChefLinc consente agli operatori di creare, gestire e inviare le ricette ai forni attraverso il cloud. In questo modo gli operatori del settore, in particolare quelli che gestiscono diversi locali in cui è necessario garantire la stessa costante qualità, possono controllare le loro attrezzature, i loro menu e le loro attività ovunque si trovino.«Per decenni la nostra tecnologia e i nostri forni hanno garantito ai clienti la massima qualità con consumi ridotti e ora vogliamo fare un altro passo avanti», conclude McMahon. «Tramite i nuovi comandi avanzati è possibile ottenere un’affumicatura ottimale, perfezionare i menu classici e creare nuovi piatti in modo semplice ed efficace».Per informazioni: www.alto-shaam.com