Frigo2000 presenta Steam Smart Kitchen, la cucina intelligente

Si chiama Steam Smart Kitchen ed è l'ultimo progetto di Frigo2000, l'azienda milanese specializzata nella progettazione di cucine, che seleziona i migliori marchi internazionali per portare in casa le tecniche di cottura e conservazione professionali della ristorazione.

Frigo2000, tecnologia in cucina

Steam Smart Kitchen, eccellenza tecnologica di Frigo2000

Steam Smart Kitchen è un'eccellenza tecnologica che si compone degli elettrodomestici del marchio svizzero V-ZUG e si distingue per qualità, design ed efficienza energetica. Connessa, intelligente e intuitiva, la cucina Smart studiata per facilitare i gesti quotidiani, in un’ottica salutista, gustosa e sostenibile orientata al benessere. A partire dalle cotture naturali del forno a vapore combinato Combair Steamer, capace di esaltare i sapori e mantenere intatte le proprietà nutritive grazie a cotture ad aria calda vapore che permettono di lasciare l’alimento croccante fuori e morbido dentro.

Programmi gourmet, ricettario online e la funzione di rigenerazione per sostituire il microonde. Il piano a induzione con cappa integrata CombiCookTop ottimizza il rendimento tramite sensori e induttori intelligenti, gli stessi che mettono a dialogo fuochi e sistema aspirante. Il ciclo di refrigerazione e le avanzate funzioni antibatteriche del frigorifero combinato V4000 permettono invece di conservare in modo salubre, minimizzando gli sprechi alimentari. E con un semplice click il freezer diventa frigorifero. A completare la gamma, la lavastoviglie Adora V4000 silenziosa e performante. Grande novità il programma 29 minuti e il fondue-raclette, brevettato e studiato per lavaggi intensivi.

Ma entriamo nel dettaglio delle singole componenti, per scoprirne al meglio le caratteristiche.

CombiCookTop V2000 di V-ZUG

Questo piano cottura unisce due funzioni in un unico prodotto, facilitando le attività in cucina. La cappa di aspirazione è integrata nel piano e aspira silenziosamente i fumi dal basso direttamente dalle pentole e collegata tramite interfaccia intelligente OptiLink che regola automaticamente il livello di potenza in base all’attività del piano cottura. Gli odori sprigionati durante la cottura vengono così catturati sul nascere, prima che possano impregnare tessuti, abiti, capelli ecc. La tecnologia MaxiFlex permette di scaldare il più velocemente possibile. CleanAir purifica l'aria in automatico. Dotato del programma CotturaComfort che rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo.

Lavastoviglie Adora V4000 di V-ZUG

La lavastoviglie conquista su tutta la linea per la modernità delle funzioni e la comodità dei comandi touch. La flessibilità di carico e l’uso ottimizzato dello spazio aumentano notevolmente i risultati di lavaggio e asciugatura. Super veloce con lavaggio giornaliero di 29 minuti ed innovativo sistema di lavaggio fondue-raclette che permette di evitare ammollo di pentole e teglie incrostate. Dotata di Function Light, un comodo indicatore luminoso, una striscia led multicolore completamente integrata, posizionata sul lato della porta della lavastoviglie. Consente di monitorare l’avanzamento del programma.

Forno combinato a vapore Combair Steamer V2000 di V-ZUG

Cotture: a vapore, aria calda vapore. Rigenerazione, Vacuisine©, 3 tipi di cottura professionale pane: classica per torte salate e quiche, spennellatura per pane al latte e trecce, infarinatura per pane con la crosta e lievitazione per far lievitare al meglio gli impasti. Programmi personalizzati e ricettario integrato e non solo. La funzione di rigenerazione unisce vapore e aria calda, una caratteristica esclusiva e unica per un forno a vapore. Consente di gustare le pietanze come se fossero appena preparate, restituendo morbidezza e croccantezza agli alimenti. Il CircleSlider è un’interfaccia iconica e intuitiva. Un sistema di comandi touch molato nel vetro, che consente un utilizzo tattile e intuitivo e un controllo preciso. Il display touch ad alta risoluzione offre un’eccellente facilità d’uso. Mentre si cucina, il CircleSlider mostra l’avanzamento del processo di cottura in modo molto discreto, fornendo tutte le informazioni necessarie. Il loro design inoltre si integra perfettamente in cucina grazie ai frontali in vetro a specchio che si inseriscono armoniosamente nell’architettura e nell’atmosfera di ogni cucina. La porta specchiante dei forni è stata progettata per farli scomparire, perché invece che farsi notare, dilatano lo spazio, si trasformano in veri e propri specchi per dare evidenza di se solo per ciò che sfornano.

Frigorifero NoFrost CombiCooler V4000 di V-ZUG

V-ZUG ritiene che l’ospitalità debba essere un’esperienza memorabile e piacevole. Questo frigorifero è stato studiato per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L’innovativa tecnologia di raffreddamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare. Tecnologia di raffreddamento PureCool mantiene i cibi e le bevande esattamente alla temperatura giusta e uniforme. Gli alimenti restano freschi più a lungo grazie al Climate Control che riduce al minimo le oscillazioni della temperatura. Dotato di luci a led e interno antibatterico. La funzione MonoFridge offre il massimo della versatilità. Trasforma il frigorifero con vano frigorifero e vano freezer in due vani frigorifero eliminando così il vano congelatore. Il vano freezer viene così utilizzato come un secondo vano frigorifero con un campo di regolazione di temperatura tra i 3-6 °C.

L'approccio unico di Frigo2000

Frigo2000 non offre soltanto soluzioni all'avanguardia e avanzate tecnologicamente, ma anche consulenze esclusive, lezioni e dirette con lo chef (live o via Zoom) e all'acquisto, la sorpresa di un Welcome Kit con 4 ricette da show cooking in regalo. Welcome Kit è il regalo di benvenuto che Frigo2000 offre a tutti coloro che acquistano un forno a vapore combinato V-ZUG. Per comprendere e apprezzare al meglio le funzionalità di questo forno, che è un sous chef ancor prima di un elettrodomestico, Frigo2000 invia a casa dei clienti, in un contenitore termico, tutto il necessario per realizzare delle semplici ma raffinate ricette che permettono di scoprire rapidamente alcune delle principali tecniche di cottura. Il cliente non viene abbandonato a sé stesso per la preparazione delle ricette ma attraverso una diretta Zoom vengono spiegate e cucinate dallo chef di Frigo2000. I partecipanti possono interagire facendo domane e chiedendo consigli. Oltre alla diretta, si possono scaricare, tramite un QR Code, i video nei quali lo chef racconta le procedure per realizzare le ricette.

Frigo2000, inoltre, offre una consulenza-demo live one to one dove i consulenti “High Performance Kitchen” sono disponibili virtualmente per offrire dimostrazioni live delle funzioni degli elettrodomestici. La consulenza è attivabile attraverso il sito nella sezione “prendi un appuntamento” e avviene con video chat o chiamata telefonica. Esiste, infine, anche il canale Telegram di Frigo2000. Canale pubblico in cui ogni settimana vengono condivisi una ricetta e i consigli di cottura utilizzando le diverse tecniche di cottura del forno e degli altri elettrodomestici. L'obiettivo di creare una community dove condividere le ricette, frutto della ricerca mirata di Frigo2000, che utilizza le nuove tecniche di cottura come ad esempio l‘esclusiva funzione Aria Calda con Vapore controllato. Troverete ricette gustose e sane, ma soprattutto facili e veloci da realizzare, lasciandovi così più tempo a disposizione.

Lo Chef di Frigo2000, Giuseppe Russo, oltre a pubblicare la ricetta settimanale sarà lieto di rispondere a tutte le vostre richieste relative a ricette che vorrete realizzare con gli elettrodomestici Frigo2000.