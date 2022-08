Innovazione e sostenibilità: l’approccio concreto di Electrolux Professional

Da sempre Electrolux Professional è sinonimo di innovazione tecnologica ed estetica e dedica alti investimenti allo sviluppo di apparecchiature all’avanguardia. Il risultato sono soluzioni che rispondono perfettamente alle aspettative ed esigenze del mercato in termini di prestazioni, affidabilità, bassi costi di esercizio e riduzione dei consumi di risorse, connettività, design e sostenibilità.

Forni SkyLine

In particolare il rispetto dell’ambiente è scritto nel codice genetico di Electrolux Professional e permea ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto. Dal progetto alla scelta dei materiali (componenti e materie prime sono libere da sostanze dannose), dalla produzione allo smaltimento e al riciclaggio, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale e massimizzare i benefici per l’utente. L’impegno continuo nella ricerca di tecnologia innovativa ha portato alla realizzazione di soluzioni complete progettate per consumare meno in termini di acqua, energia, detergenti e tempo, con basse emissioni nell’ambiente.

Alcuni esempi: i frigoriferi EcostoreHP si posizionano in classe energetica A; le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean utilizzano un solo bicchiere d’acqua per lavare e sanitizzare un intero cesto di stoviglie; i forni SkyLine hanno i costi di gestione più bassi sul mercato; i bruciatori brevettati “flower flame” permettono alla fiamma di adattarsi perfettamente al diametro di qualsiasi pentola assicurando elevata efficienza e minor dispersione di calore nell’ambiente.

«Offriamo attrezzature caratterizzate dalle migliori performance in termini di impatto ambientale e consumo energetico», afferma Natale Miniero, marketing & business development director Electrolux Professional. «In linea con le priorità indicate dalla Transizione 4.0, stiamo anche lavorando sul fronte della digitalizzazione delle cucine con l’introduzione, grazie a specifiche piattaforme “in cloud”, di un’attività di monitoraggio delle attrezzature in modo da ottimizzare tutte le fasi di lavorazione, evitando ogni possibile spreco e diseconomia».

