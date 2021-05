Pane e pasticceria di alto livello con la tecnologia di Welbilt

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 15:18

P

Nuova idea di panetteria

Il business dipende dalla tecnologia

L'efficienza dei forno Convobake

La macchina del caffè

oche cose esistono in questa vita meglio dell'. Ecco perché apiace entrare in un laboratorio e assorbire quell'aroma paradisiaco; lae che vogliono mantenere saldamente. Tuttavia, il tempo, gli affitti, il personale e le materie prime diventano sempre più costosi e, di conseguenza, il settore si evolve e si muove, ampliando l'offerta per poter generaree vendite dove prima non era previsto. Il problema è come farlo e, soprattutto, come farlo bene.. Quindi, il business dei prodotti daè cambiato a una velocità senza precedenti. Un: sul fuoco non ci sono cuochi, né friggitrici né pentole grandi. Il panettiere sa fare il pane e questo non dovrebbe cambiare. È qui, precisamente, che l'importante ruolo della tecnologia entra in gioco per mano di Welbilt. Secondo Welbilt, i produttori di apparecchiature di prima linea, ci sono due operazioni chiave in questo processo. In primo luogo è la, dove viene realizzato il prodotto che andremo a servire ai nostri clienti. Dovrebbe essere facile, omogenea e consumare il meno possibile. Qui, la gamma, con la massima reputazione per l'uniformità di cottura, diventa l'alleato definitivo di qualsiasi professionista., possono lavorare in ore in cui il produttore non è presente e, grazie al loro, forniscono una maggiore qualità del prodotto e, in alcuni casi, con meno necessità di materie prime per intensificare odori e sapori. Inoltre, hanno uno dei tassi di consumo energetico più efficienti sul mercato e, soprattutto, facilitano la vita e le operazioni quotidiane di migliaia di utenti Convotherm in tutto il mondo.. Deve essere veloce in modo che nessuna vendita vada persa e garantire la qualità in modo che venga ripetuta nel prossimo futuro. È qui che entra in gioco Merrychef, un forno senza cappa aspirante pronto a lavorare su qualsiasi bar o bancone e che permette di servire i clienti a velocità folgoranti. Riuscite a immaginare di preparare quattro focacce perfette in 45 secondi? Bene ora aggiungete di farlo con il minimo consumo di elettricità:. Non c'è mai stata una macchina che si ripaghi velocemente come questa.Inoltre,di ultima generazione aggiungerà valore al tuo business. Ad un prezzo sorprendente, non è solo bella: il suo design e la sua costruzione ti permetteranno di servire caffè di qualità da barista senza limiti creativi. Con consumi adeguati e altamente operativi e comodi da utilizzare e pulire.