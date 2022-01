Pavoni Italia, una gamma sempre più ampia di stampi professionali

I professionisti del mondo della pasticceria e della ristorazione stanno chiedendo a gran voce un’offerta di prodotti che sappia tenere il passo con la capacità di adattare il rigore che contraddistingue il loro mestiere, con il desiderio di creare esperienze di gusto e visive che non conoscono limiti. Proprio in quest’ottica è stato concepito il nuovo catalogo “Food Equipment 2022” di Pavoni Italia, che offre a tutti i clienti uno strumento fluido e onnicomprensivo del mondo “pastry” e dell’universo Horeca. Le proposte sono concepite in modo da rispettare l’attuale tendenza alla fusione degli stili e dei materiali.

Gourmand Almond

Per agevolare la consultazione è stato inserito un indice dettagliato con l’obiettivo di guidare il professionista nella consultazione e nella scelta dei prodotti che più sono utili per le rispettive attività. Il catalogo è inoltre in grado di fornire nuovi spunti di applicazione. Un esempio lo si trova all’interno della sezione “Gourmand Inspirations”, dove stampi in silicone per decorazione, in origine concepiti per il mondo della ristorazione, vengono proposti in chiave pastry. Un pizzico di dolcezza viene applicato agli stampi in silicone della linea Gourmand Cherry, Almond, Nutshell, Chestnut, Peanut, Mandarin, Berry, Honeycomb, Plume, Oak Tree, Maple e Mariposa.

Gourmand Mariposa

Soluzioni in grado di valorizzare la creatività dei professionisti

Sulla scia delle prestigiose collaborazioni attive con i migliori pasticceri nazionali e internazionali, Pavoni Italia ha proseguito la sua intensa attività nella ricerca e sviluppo di soluzioni in grado di valorizzare le capacità interpretative dei singoli professionisti. Il sogno della perfezione diventa dunque realtà, come in occasione della già collaudata collaborazione con il World’s Best Pastry Chef 2018 Cédric Grolet, da cui nasce la melodia di una forma elegante e raffinata: “La Vie en Rose”, uno stampo in silicone Pavocake per torta e Pavoflex per monoporzione.

La Vie en Rose

Dall’estro creativo di Frank Haasnoot nasce “Pavodecor”, una nuova linea di stampi in silicone per decorazioni dedicate al mondo della pasticceria. In questo caso vengono proposte forme leggere ed essenziali per rifinire torte, monoporzioni ed éclair. Sono 3 i design proposti: Leaves, Circles, Hearts. Tutti stampi dai dettagli perfetti e di facile impiego, destinati all’utilizzo con cioccolato, impasti per biscotti e tutto ciò che la creatività degli artisti pasticceri può ispirare.

Pavodecor Hearts

Per completare le proposte dedicate al mondo delle monoporzioni, Pavoni Italia ha studiato un design che ha riscontrato grande apprezzamento nel suo formato più tradizionale di torta: “Sequoia”. Su queste basi nasce lo stampo in silicone Pavoflex, della misura 400x300, dotato di linee semplici ed eleganti, per una coccola di gusto da impreziosire con texture e decorazioni originali.

Novità per il mondo del cioccolato e per la gelateria

Ma le novità del nuovo catalogo riguardano anche il mondo del cioccolato. In questo caso sono due le proposte pasquali con la forma per realizzare le classiche uova. Dal mite e leggero vento primaverile di ponente, tanto decantato da Petrarca nelle sue poesie, traggono ispirazione le forme fluttuanti ed eteree di “Zefiro”. “Helical”, grazie all’attenzione dedicata al moto costante e verticale, saprà invece condurre il professionista in un vortice geometrico, unico e perfetto.

Helical

In attesa dei mesi più caldi, Pavoni Italia propone stampi in silicone per gelato a stecco Pavogel, in modo da offrire la semplice freschezza delle forme di “Capri”. Ne deriva un prodotto in grado di diventare protagonista in vetrina, assieme alle altre proposte ideate da Pavoni Italia per il mondo gelato, in arrivo per l’estate 2022.

Pavogel Capri

Per scoprire la gamma completa dei prodotti offerti da Pavoni Italia, basta visitare il sito aziendale www.pavonitalia.com.

Pavoni Italia, da 40 anni al servizio dei professionisti

Offrendo tutta la sua esperienza, creatività e assistenza, l’azienda punta da quattro decenni sull’innovazione, con l’obiettivo di offrire soluzioni studiate in particolare per il mercato dell’arte bianca, della pasticceria, della gelateria professionale e dell’Horeca. I prodotti, prima di finire nelle mani dei clienti finali, vengono naturalmente testati. Da 40 anni sono utilizzati nel mercato professionale dai migliori chef e pasticceri in tutto il mondo. Ma Pavoni Italia è attiva anche in una divisione dedicata alla progettazione e alla realizzazione di una gamma completa di contenitori in polietilene e polipropilene sia per l’industria alimentare sia per altri segmenti come il chimico, il farmaceutico, la logistica integrata e l’automotive.

L’azienda, situata a Suisio, in provincia di Bergamo, sorge su una superficie superiore ai 20.500 metri quadrati e offre una gamma di circa 6mila articoli. Numeri decisamente importanti per Pavoni Italia, capace di fondare la propria costante crescita su tre principali linee strategiche: la valorizzazione delle risorse umane, l’innovazione e l’internazionalizzazione. L’azienda mette a disposizione una gamma di prodotti che curano sia l’estetica sia la funzionalità e la durata nel tempo. Tutti sono progettati sulle specifiche esigenze dei clienti finali che, nel caso di Pavoni, si trovano in tutta Italia ma anche all’estero. L’azienda ha infatti distributori in tutto il mondo e copre in particolare il mercato europeo, i Paesi Arabi e gli Stati Uniti. La sua presenza si estende anche ad Africa, Far East e Australia, con circa il 75% del fatturato che viene realizzato all’estero.

Pavoni Italia

via Enrico Fermi - 24040 Suisio (Bg)

Tel 035 4934111

www.pavonitalia.com