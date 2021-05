Per tagli impeccabili, si deve scegliere il giusto coltello

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 08:30

O

“Senza perdere il filo”: la storia dell’azienda in un libro per i 150 anni

Legame con il territorio, con lo sguardo proiettato all’estero

Anita e Antonio Sanelli

Linea Steak

Premana Professional

Biomaster, la protezione antibatterica sicura

Linea Skin

Linea Jolly

Linea Sakura

Linea Ergoforge

Sanelli San

Accessori professionali

gni taglio di carne o pezzatura di pesce necessita di un coltello professionale per evitare di rovinare il prodotto.è tra i leader di mercato, confra territorio e tradizione. La storia dell’azienda inizia nel 1864 a Premana, piccolo paese in provincia di Lecco, diventato famoso in tutto il mondo proprio per la produzione di coltelli.Nel 2014 le Coltellerie Sanelli, in occasione dell’anniversario dei 150 anni dalla fondazione, hanno raccolto in un libro la storia dell’azienda. Il volume, che è stato accolto anche dalla biblioteca di Academia Barilla, parte dall’idea di Sanelli, che poco dopo la metà dell’800 ha iniziato una professione che si è tramandata di generazione in generazione. La qualità delle lame e dei prodotti hanno però sempre contraddistinto la filosofia aziendale nel corso degli anni. Già a fine 800 il marchio Sanelli era conosciuto in tutto il mondo.Sanelli, dopo aver lavorato in giro per l’Italia, decise di tornare nel paese natìo di Premana, dove acquistò alcuni immobili e fondò la prima azienda premanese che fabbricava ferri da taglio con una dimensione sovrafamiliare. L’attività ha subito registrato un grande successo, acquisendo clienti importanti anche nel settore caseario, come le ditte Invernizzi e Locatelli, ancora oggi molto note. Alla fine dell’Ottocento l’impresa aveva già raggiunto fama e dimensioni straordinarie, grazie anche alla partecipazione a mostre internazionali, dove viene anche premiata per i suoi prodotti. Sanelli si dimostra un visionario e fra le numerose intuizioni, decide di produrre energia elettrica, sfruttando di notte la piccola cascata d’acqua utilizzata nelle ore lavorative per la molatura dei coltelli. Il volume, arricchito di immagini storiche, contiene la storia dell’azienda, che va di pari passo con quella del nostro Paese, regalando ai lettori un percorso storico e imprenditoriale che porta ai giorni nostri.Il legame con il, è rimasto lo stesso e oggi Sanelli, oltre ad essere un fiore all’occhiello per l’Italia intera, è famosa in tutto il mondo per la produzione di coltelli professionali che si contraddistinguono per il. La continua ricerca dell’eccellenza e l’esperienza lunga più di 150 anni garantiscono di poter usare prodotti sicuri, ergonomici e duraturi. La crescita dell’azienda non si è mai fermata e nel 2020 Sanelli ha rilevato un’altra attività, le Coltellerie Fratelli Olivetto di Maniago, in provincia di Pordenone: un segnale forte che mostra come l’azienda stia investendo e guardando al futuro.Già pienamente affermata in Italia, Coltellerie Sanelli si è posta ora l’obiettivo di. Antonio Sanelli rappresenta oggi la quarta generazione della famiglia e da poco è entrata in azienda anche la figlia Anita. La proprietà continua ad investire in nuovi macchinari, senza sacrificare il personale che conta una trentina di addetti.Materiali di qualità, tecnologie all’avanguardia ed esperienza centenaria affiancata alla cura artigianale del prodotto consentono alle Coltellerie Sanelli di fabbricare. Il processo produttivo prevede oltre, in modo da certificare l’intero processo produttivo e garantire eccellenti standard. I prodotti dell’azienda di Premana, che impiega acciai inossidabili specifici per coltelleria, laminati a caldo e provenienti dall’acciaieria francese Bonpertuis, sono apprezzati dai professionisti più esigenti e da tutti gli appassionati di cucina.Sanelli collabora con la Fic-Federazione italiana cuochi , con la Nic-Nazionale italiana cuochi, con Euro-Toques Italia, con Metro Academy e con Academia Barilla.Il settore BBQ è in forte crescita e Sanelli propone una linea completa dedicata a questo mondo. Pinza, spatola, forchettone e coltello sono strumenti indispensabili per cucinare in maniera perfetta e in tutta sicurezza carni alla brace, alla griglia o alla piastra. L’azienda offre una linea di coltelli a punta, con punta arrotondata, lisci o seghettati, ma soprattutto affilati e precisi. Completano la gamma forchettoni e forchettini che aiutano nel servizio e nella degustazione di ogni prelibatezza.Sanelli, oltre ai prodotti dedicati al BBQ, offre diverse linee di prodotti. La linea Premana Professional, brevettata in Europa e negli Usa, è stata realizzata analizzando e risolvendo, in ogni minimo dettaglio, i problemi che si presentano a coloro che usano quotidianamente questi strumenti di lavoro. L’attenzione è stata posta su, ma anche sullaSanelli e Biomaster hanno sviluppato una. Si tratta di un additivo a base di ioni d’argento, inorganico e idoneo per il conferimento di caratteristiche antibatteriche alle materie plastiche. L’additivo Biomaster fornisce un rilascio di ioni d’argento che inibisce in modo sicuro la crescita microbica già dai primi minuti, arrivando ad una inibizione pressoché totale nelle 24 ore. Una volta incorporato in un prodotto, Biomaster ne diventa parte integrante, fornendo una protezione antimicrobica sicura, efficace ed inesauribile. Gli ioni d’argento inibiscono la crescita dei batteri nocivi, bloccandone la replicazione attraverso meccanismi battericidi. Biomaster è incredibilmente resistente, di lunga durata ed eccezionalmente attivo. Biomaster è efficace in tutte le applicazioni e viene aggiunto direttamente nella mescola plastica del TPE nella fase del processo produttivo, offrendo efficacia antibatterica permanente per tutta la vita del manico del coltello.Gli ioni d’argento sono una sostanza inorganica, non subiscono alcuna diluizione o perdita di attività con il passare del tempo, rimanendo sempre attivi all’interno del prodotto nel quale sono stati inseriti. Pertanto, l’azione di rilascio del suo principio attivo, garantisce la massima efficacia nel manico per tutta la vita del prodotto. Test di laboratorio hanno dimostrato che Biomaster, inserito nei manici dei coltelli Sanelli della linea Premana Professional, è efficace nella eradicazione microbiologica permanente di Escherichia coli e Staphylococcus aureus (Mrsa) in misura del 99,7% ottenendo la certificazione ISO 22196:20111.La nuova linea Skin abbina la comprovata alta qualità delle lame Sanelli ad un manico completamente nuovo. Grazie all’impiego di una tecnologia innovativa per la “texturizzazione” la superficie del manico Skin differisce da qualsiasi altro e offre una presa sicura e confortevole, annullando la sensazione di rigidità.Il materiale utilizzato risponde alle severe normative igieniche e di contatto con le sostanze alimentari. Una linea completa di coltelli che, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo, è l’ideale per ogni tipologia di cucina, professionale o casalinga.Sei modelli di piccoli coltelli versatili, ideati per ogni impiego in cucina.La lama è caratterizzata da una micro-seghettatura che conferisce una maggiore facilità di utilizzo e durata nel tempo. La serie è completata da due coltelli con lama liscia, indispensabili per le operazioni di sbucciatura e incisione di frutta e verdura.Una linea di coltelleria realizzata pensando alle esigenze della cucina moderna, raffinata, minimalista e funzionale.. La particolare texture, oltre all’eleganza dell’oggetto, conferisce la funzione antiscivolo, caratteristica dei coltelli professionali. Le lame sono state disegnate pensando alle esigenze di utilizzo quotidiano, prevalentemente casalingo. I materiali sono scelti con attenzione per garantire qualità, durata e il rispetto delle più esigenti normative igieniche e alimentari.La linea Ergoforge abbina lame ottenute con il tradizionale sistema di forgiatura, mediante magli a caduta libera su barre incandescenti in acciaio speciale, a manici con struttura ergonomica. I coltelli della linea sono forgiati singolarmente in un solo pezzo.Lo stile orientale incontra la tecnologia Sanelli. I coltelli Sanelli San, interamente fabbricati nello stabilimento di Premana,. La particolare affilatura permette di ottenere una migliore precisione nel taglio, necessaria per le preparazioni tipicamente orientali, considerata in Giappone una vera arte.La produzione comprende una vasta gamma di articoli da taglio, adatti a qualsiasi richiesta. Si tratta di strumenti di qualità elevata, con caratteristiche tecniche ed estetiche che soddisfano anche i professionisti più esigenti. Tutti gli articoli sono prodotti a Premana, affiancando alle più moderne tecnologie, l’esperienza centenaria degli artigiani locali.Per informazioni: www.sanelli.com