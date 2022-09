Produzione ottimizzata e meno scarti con gli abbattitori Afinox

Standardizzare la produzione di alimenti poterne ritardare il servizio e consumo in una fase successiva alla cottura è di fondamentale importanza in una moderna cucina professionale. Per questo motivo molte aziende legate al settore Horeca ricorrono al metodo cook&chill, che letteralmente significa “cottura e raffreddamento”.

Abbattitori multifunzione Infinity di Afinox

Gli Abbattitori multifunzione Infinity di Afinox consentono di godere appieno dei vantaggi del cook&chill per preparare, conservare, rigenerare e servire gli alimenti in momenti e fasi distinte, in piena sicurezza, rispettando i vincoli posti dal protocollo Haccp. Grazie alla tecnologia, ottimizzando e standardizzando la produzione e la qualità dei prodotti offerti, è possibile ridurre al minimo il rischio microbiologico ed aumentare la shelf life degli alimenti.

Con il sistema cook&chill di Afinox, non si è più costretti a servire subito dopo la cottura, ma si può cuocere e raffreddare le pietanze e servirle quando si desidera. Risultati: flussi di lavoro ottimizzati, maggiore produttività in cucina e soprattutto minori scarti. Programma il tuo ciclo preferito alla sera; al mattino le tue preparazioni saranno cotte e abbattute alla perfezione, pronte per essere stoccate!

