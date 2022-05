Sanelli consolida l’espansione e la presenza nei mercati esteri

Alcuni mesi fa, Antonio Sanelli confermava un maggiore interesse ai prodotti Sanelli da parte di rivenditori esteri: richieste provenienti in maggioranza dai Paesi europei, anche se non mancano certo quelle dal Medio Oriente e da altri Stati dei diversi continenti. Per questo motivo i progetti di espansione e gli investimenti fieristici sono da alcuni anni focalizzati proprio sulla presenza del noto brand made in Italy nelle più importanti fiere di specifico settore professionale Horeca.

Ma sentiamo direttamente dalla voce di Andrea Curtoni, giovane export manager che da poco più di tre anni è inserito nella struttura commerciale Sanelli diretta da Livio Piffari, quali sono le impressioni e i progetti già in fase di realizzazione.

«Non posso che confermare la tendenza descritta dal titolare, Antonio Sanelli», spiega Curtoni. «Insieme ai colleghi abbiamo anche cercato di trovare i motivi di questo aumento delle richieste ed abbiamo imputato una parte delle ragioni alle difficoltà che le aziende importatrici riscontrano nell’acquistare prodotti dall’Estremo Oriente che rispetto al periodo pre-pandemia sono aumentati sia per i costi delle materie prime che per quelli di nolo e trasporto. Rimane in ogni caso ancora una lotta impari per le immense differenze dei costi di gestione aziendali che esistono fra l’Italia, gli altri Paesi europei e quelli dell’Estremo Oriente, ma non possiamo nascondere che tutte queste difficoltà hanno portato alcuni imprenditori a cercare di acquistare prodotti a “casa propria” o nelle vicinanze».

Partecipazione alle più importanti fiere internazionali

«Noi di Sanelli - prosegue Curtoni - rimaniamo convinti che la strada da percorrere sia quella di mantenere la produzione nel nostro stabilimento di Premana (Lc) che a breve sarà coinvolto in un nuovo progetto che illustreremo più avanti. Insieme a questa convinzione che ci sta ripagando con ottimi risultati di vendita, abbiamo confermato la nostra partecipazione alle più importanti fiere dei prossimi mesi».

«Abbiamo confermato la nostra presenza come espositori a Iffa 2022 (14-19 maggio), la più importante fiera del settore carni a livello mondiale che si svolge ogni tre anni a Francoforte. L’abbiamo visitata nelle edizioni precedenti e ad oggi possiamo dire che siamo pronti per affrontare le richieste di un mercato esigente che ci vedrà protagonisti con i nuovi prodotti creati per questo settore. Ricordiamo che Sanelli può vantare una partnership tecnica con la Nim-Nazionale italiana macellai, che dopo aver partecipato ai Campionati europei delle carni parteciperà a settembre ai Campionati mondiali a Sacramento negli Usa».

«Anche per la fiera GulfHost 2022 a Dubai (8-10 novembre) - conclude Curtoni - Sanelli sarà presente con un proprio stand per assecondare le innumerevoli richieste che giungono da questi mercati. Il Medio Oriente, grazie al continuo aumento del mercato immobiliare e del settore turistico-alberghiero, sembra non subire flessioni di mercato. Le richieste rimangono sempre molto alte e il livello è sempre apprezzabile per tipologie di prodotto. Anche in questi mercati Sanelli può godere di importanti collaborazioni: il più famoso macellaio d’Italia, Dario Cecchini, ha infatti dato il suo nome ad una catena di ristoranti, “Carna”, in cui vengono utilizzati i nostri coltelli Premana Professional».

