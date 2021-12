Silko, soluzioni a misura di chef

Silko, specializzata nella produzione di cucine professionali, nasce nel 1980 ottenendo da subito un grande successo grazie alla qualità del prodotto e a un design moderno e innovativo. Dal 1995 l’azienda trevigiana fa parte del gruppo Ali.

Le cucine Silko sono la sintesi di design e funzionalità

Valore aggiunto

I progetti Silko uniscono passione per l’estetica, la cura per i dettagli e qualità costruttiva per dar vita a cucine professionali dallo stile inconfondibile, adatte anche agli spazi più ridotti. Un design che si presta non solo al contesto di ristorazione più tradizionale, ma anche ai format nascenti e più innovativi della ristorazione d’asporto, grazie alla capacità di queste attrezzature di ottimizzare lo spazio. Le possibilità di impiego vanno infatti dalla friggitoria all’hamburgheria fino alla pasta fresca. Una cucina Silko nasce dall’ascolto dei bisogni di chi cucina per professione. Bisogni che vengono poi tradotti in progetti concreti, sintesi di design e funzionalità.

In mostra a Sigep

Alla prossima edizione di Sigep l’azienda (padiglione B06, stand 006) presenterà una soluzione per la preparazione dei secondi con angolo frittura, il blocco cottura dedicato ai primi, con focus sulle molteplici funzioni del cuocipasta, e infine Silblock, l’elegante cucina personalizzata realizzata senza giunzioni e costituita da un unico piano di lavoro in acciaio inox. Una soluzione dall’elevata resistenza e solidità, che ottimizza il rapporto spazio-funzione. Cucita su misura in base ai desideri dello chef, Silblock riassume stile, modularità e prestazioni.





Tutti i prodotti Silko sono caratterizzati infine da un’elevata efficienza produttiva in poco spazio e da una grande attenzione ai costi di energia e materie prime, garantendo un migliore monitoraggio della propria attività, essendo tra l’altro predisposti per la 4.0.

Silko Ali Group

via Cal Larga 8 - 31029 Vittorio Veneto (Tv)

Tel 0438 911930

www.silko.it