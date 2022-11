Sostenibilità? Facile come bere un bicchier d’acqua

«Cambieremo le abitudini delle persone nel bere acqua in modo sostenibile»: la vision di Brita accompagna al meglio il momento che stiamo vivendo. Ora più che mai, la maggior parte delle decisioni d’acquisto dei consumatori italiani sono influenzate dal fattore prezzo oltre che dalla sostenibilità, una sensibilità cresciuta notevolmente durante e post pandemia. E sono proprio la sostenibilità economica e quella ambientale a rappresentare i plus nella scelta dell’acqua filtrata Brita, un’acqua buona che pensa al futuro.

In ambito professionale, sono disponibili soluzioni mirate per ogni esigenza di applicazione. L’obiettivo del trattamento dell’acqua è trovare il giusto equilibrio tra la salvaguardia della macchina espresso e l’ottimizzazione dell’estrazione: un’operazione complessa che diventa semplice con Brita, uno dei partner privilegiati della comunità dei baristi, anche specialty. La sua ampia gamma di prodotti è stata testata con successo con ogni tipo di acqua, dura o dolce, con depositi di gesso e calcare, e i suoi filtri professionali hanno permesso di ottenere sempre il prodotto ottimale. Le soluzioni proposte non solo non sprecano acqua, ma una volta esaurite entrano a far parte del Brita Recycling Program, che permette di recuperare fino all’85% delle cartucce esauste.

In più c’è Brita Professional Service App, un vero assistente virtuale che accompagna il professionista con suggerimenti, guide di installazione e notifiche per la sostituzione. Per diffondere la cultura dell’acqua e del suo trattamento è stata creata la piattaforma di e-learning Aquademy by Brita: un programma multilivello per i clienti dei settori coffee e foodservice che vogliono diventare esperti dell’acqua e dei suoi ambiti di applicazione con un modulo dedicato all’acqua, uno al caffè e uno al ghiaccio. Per il canale consumer è disponibile un’ampia gamma di prodotti con soluzioni filtranti da tavola come la caraffa, che è indicata anche al banco bar, per preparare estrazioni a filtro, tè e tisane o semplicemente per offrire il classico bicchier d’acqua prima del caffè, riducendo la plastica monouso.

Utilizzare sistemi di filtrazione dell’acqua professionali per le diverse macchine (macchina del caffè, produttori di ghiaccio, lavastoviglie, ecc.) rappresenta una scelta sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale. Filtrare micro e macro-particelle, di calcare o gesso presenti nell’acqua di rete, permette di preservare le attrezzature da guasti e da malfunzionamenti e consente di evitare sprechi energetici. Il calcare infatti è un ottimo isolante e il suo deposito sulle macchine non solo compromette la qualità del risultato finale, ma fa anche aumentare i costi.

