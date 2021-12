STAF59 lancia la sfida: siete pronti per la rivoluzione?

In un mix tra “Il Signore degli Anelli” e MasterChef, STAF59 presenta “I Signori della Crema”. Ambizioso, ironico o semplicemente sfidante? Non ci è dato ancora sapere cosa si nasconde dietro l’evocativa immagine di anteprima e questo titolo che richiama atmosfere epiche. Quel che è certo è che l’immagine non passa inosservata e farà parlare molto di sé. Sarà il titolo ambizioso, saranno le macchine rivoluzionate, ma forse più di tutto saranno gli sguardi visionari dei fratelli Massimo e Stefano Gessaroli che sembrano sfidarci e chiederci: “Siete pronti per la rivoluzione?”.

Sigep 2022 sarà un evento bello e strano da molti punti di vista. Sono 2 anni che non ci si riunisce e nel mezzo è successo di tutto. Da parte di tutti c’è davvero voglia di novità e cambiamento. Il mercato è cambiato, i comportamenti di consumo sono cambiati ed è fondamentale essere consapevoli che non si tornerà indietro. La sfida di STAF59 sembra portare quest’aria di innovazione e cambiamento ed è una ventata fresca in una situazione generale ancora troppo stagnante. Tutti noi abbiamo bisogno di ripartire e guardare al futuro in modo nuovo e Stefano e Massimo con il loro sguardo sembrano dirci: «E tu che fai, vieni o rimani fermo?».

Sigep sarà il palcoscenico giusto per lanciare il nuovo brand: dove farlo se non alla fiera più importante del settore?

Il valore della famiglia, tra passato e futuro

Ma c’è un altro messaggio importante che sembra voler lanciare STAF59, non legato direttamente alle macchine e alla produzione, quanto piuttosto un valore cardine per la società: la famiglia. Staff Ice System è stata fondata nel 1959 da Antonio Gessaroli. Oggi si chiama STAF59 e Stefano e Massimo sono il volto di un’azienda sana e solida dove operano anche 3 dei loro figli. Un’azienda come quelle “di una volta” dove il sapere viene tramandato come un tesoro di inestimabile valore. Ma anche un’azienda del futuro dove il sapere viene tramandato alle nuove generazioni. In un contesto di indebolimento delle relazioni profonde e perdita di orientamento rispetto al futuro, STAF59 è un esempio virtuoso di un’azienda che si assume la responsabilità delle proprie scelte e dell’impatto che esse hanno sul futuro delle persone.

Fratelli Gessaroli: «Al Sigep lanciamo un nuovo brand per i pasticceri»

Che ci fosse qualcosa di nuovo a bollire in pentola lo si era capito già qualche mese fa a Host Milano quando Stefano e Massimo Gessaroli, titolari della storica azienda Staff Ice System, nata nel 1959, si sono presentati in fiera con il relooking del loro marchio storico. A Host infatti abbiamo scoperto STAF59 e un’immagine rivoluzionata che ha lasciato intatte le radici storiche dell’azienda ma che si presenta come una sfida molto interessante al futuro. Pensavamo fosse finita lì ma a quanto pare i fratelli Gessaroli avevano mostrato solo la punta dell’iceberg. La vera rivoluzione la vedremo al Sigep, dal 22 al 26 gennaio, con il lancio di un nuovo brand e una linea di macchine dedicate esclusivamente al mercato Italia (almeno inizialmente) progettate per l’élite dei pasticceri italiani.

«Il 2021 è stato un anno folle - afferma Massimo Gessaroli, fratello minore e responsabile commerciale dell’azienda - folle in senso positivo. Io e mio fratello siamo come lo Yin e lo Yang, se io dico bianco lui dice nero», scherza Massimo con un sorriso divertito. «Su una cosa però siamo d’accordo da due anni a questa parte: il mercato è totalmente cambiato e noi non potevamo restare fermi a guardare. Sono onesto, se due anni fa mi avessero detto che avremmo lanciato un nuovo brand nel mercato avrei detto: voi siete pazzi! Eppure a pochi giorni da Sigep 2022 siamo qui a parlare proprio di questo, non so se essere felice o scappare alle Hawaii!».

Massimo e Stefano Gessaroli

Perché avete fatto questa scelta?

A essere onesto non so bene come ci siamo arrivati. So solo che abbiamo creato delle tavole rotonde assumendo anche dei consulenti specializzati in sviluppo aziendale e riunito un team di 6-8 persone. All’inizio le idee messe sul tavolo erano molto grezze ma a forza di parlare, discutere, litigare tra di noi abbiamo realizzato che la nostra anima era divisa: non ci sentivamo solo produttori di macchine per il ghiaccio e il gelato, ma anche per la pasticceria. Quando i consulenti ci hanno chiesto quali tra le nostre macchine fossero delle eccellenze su cui puntare un carico di fiches importante, senza esitazione abbiamo risposto le macchine multifunzione dedicate ai pasticceri di alta gamma.

Come ha preso tuo fratello Stefano questa sfida?

Beh, se fosse per lui avremmo già lanciato la nuova macchina per fare la crema, la “I-cream”, con una joint venture con Apple! In realtà siamo tutti molto eccitati (e un po’ spaventati, non lo nego) da questa grande sfida e dal lancio ufficiale al Sigep. Stefano vive per le sfide e su questo devo rendergli merito perché, da bravo fratello maggiore, mi ha sempre spinto a migliorare me stesso e le mie performance.

Quale promessa fate al mercato e ai pasticceri?

Di sicuro al Sigep si divertiranno e vedranno qualcosa che ancora non hanno visto! I consulenti ci hanno chiesto però di non svelare troppo fino al Sigep per non rovinare la sorpresa. Comunque manca poco e quindi non mi resta che invitare tutti al nostro stand.

In effetti manca davvero poco al Sigep 2022. Non ci resta che aspettare e vedere che cosa hanno in serbo per noi i fratelli Gessaroli, due “macchiette” romagnole che sembra stiano preparando una festa in discoteca come quelle di una volta piuttosto che il lancio di un nuovo brand e una nuova linea di prodotto!

STAF59

via Anna Frank 8 - 47924 Rimini

Tel 0541 373250

www.staff1959.com