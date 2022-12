Tecnocompact: forno digitale compatto, grande nelle prestazioni

Risultati eccellenti e semplicità d’uso sono irrinunciabili per lo chef stellato quanto per il pasticcere o il panettiere. Ma in cucina anche poter gestire in modo efficiente lo spazio, spesso ridotto, è sempre più una necessità. Tecnoinox viene incontro ai professionisti della ristorazione con Tecnocompact, l’innovativo forno combinato elettrico digitale, progettato per garantire prestazioni elevate, intuitività e ingombro contenuto.

Grazie alla completezza di dotazioni, Tecnocompact offre al professionista la possibilità di controllare l’intero processo di cottura, diventando la soluzione ideale per le brigate che richiedono la certezza di risultati ottimali abbinati all’ottimizzazione dello spazio di lavoro. Ogni dettaglio di Tecnocompact è infatti studiato per agevolare e rendere più efficienti le operazioni in cucina. Il display Lcd-Tft a colori ad alta visibilità, unito alla comoda manopola “push and scroll”, permette di monitorare tutti i parametri, richiamare programmi preinstallati e creare o modificare fino a 300 ricette.

Tecnocompact, il forno professionale digitale elettrico combinato di Tecnoinox

Tecnocompact assicura uniformità di cottura grazie al sistema di ventilazione, ai deflettori che garantiscono l’omogenea distribuzione del calore in camera e all’ottimale distanziamento tra le teglie. Inoltre, l’illuminazione a Led è ideale per tenere sempre sotto controllo l’avanzamento delle cotture. Alla robustezza garantita dalla camera completamente stampata realizzata in acciaio inox AISI 304 si unisce la massima pulibilità: angoli interni arrotondati, display in vetro e lavaggio automatico opzionale rendono più semplici anche le operazioni di pulizia.

Disponibile nelle versioni da 6 o 10 teglie GN1/1 lenghtwise, con o senza sonda multipunto, Tecnocompact è inoltre dotato di wi-fi integrato per la connessione al sistema Tecnoinox Cloud che permette di gestire da remoto le ricette e visualizzare dati di utilizzo e consumi, e di Usb per scaricare le informazioni Haccp, l’aggiornamento software e le ricette.

