Tecnoinox aiuta i professionisti Vende solo il servizio cottura

23 novembre 2020

Un forno singolo Tap di Tecnoinox dotato di controlli e funzionalità intelligenti

Al terzo anno si può riscattare

Un salto di qualità senza appesantire i conti

Tante funzioni

Le Prugne della California

, azienda di Porcia (Pn) specializzata nella progettazione, sviluppo e fabbricazione di cucine modulari, forni professionali e salamandre, viene incontro all’attuale ridotta disponibilità finanziaria di ristoratori e pubblici esercenti lanciando un’iniziativa innovativa:, una formula vantaggiosa di servizio “” valida suiNon si vende il prodotto forno, ma il. L’utente finale, infatti, potrà beneficiare per 36 mesi delle prestazioni dei forni combinati Tap Tecnoinox sia per gastronomia sia per pasticceria e di uncomprendente trasporto, installazione, registrazione e connessione al servizio Tap Cloud, avviamento con uno chef a disposizione, 1.000 ore annue di utilizzo effettivo, manutenzione programmata semestrale e assistenza tecnica “48 ore”.Il tutto dietro la corresponsione di una. L’importo base della tariffa flat mensile è calcolato sulla stima di un utilizzo annuo pari a 1.000 ore, una media di circa, sufficienti per le esigenze di esercizi come piccoli ristoranti e trattorie. Se il ricorso al forno “sfora” le 1.000 ore annue, al dodicesimo mese verrà emessa unacommisurata al valore reale di utilizzo.Allo scadere del terzo anno il cliente sarà libero di scegliere se tenere il forno Tap pagando una rata minima a saldo oppure restituirlo, con ritiro e riconsegna a Tecnoinox a cura del partner tecnico-commerciale. Agli interventi di assistenza tecnica programmata o in caso di alert, alla fornitura dei consumabili per la pulizia e agli eventuali ricambi originali provvede Tecnoinox con il supporto operativo del partner tecnico-commerciale.In un frangente come l’attuale, caratterizzato da severe restrizioni e incertezze sul futuro, il servizio proposto da Tecnoinox rappresenta un’occasione preziosa per effettuare un salto di qualità senza appesantire ulteriormente i conti. Oltre ae alla presenza di un service pack a prova di complicazioni, Zero Pensieri mette a disposizione a costi più che abbordabili ledei forni top di gamma Tecnoinox: forni misti professionali con touch screen che assicurano costanza di risultati, efficienza nell’organizzazione della cucina e concreti risparmi di esercizio.Il cliente potenziale del nuovo servizio Tecnoinox è un(macellaio, fruttivendolo, panetteria, laboratori di gastronomia e pasticceria) che in questo momento non vuole investire nell’acquisto di un forno ricorrendo al credito (prestito o noleggio operativo) ma è interessato ad accedere a uno strumento di lavoro che gli occorre e può migliorare sensibilmente la sua redditività. Il cliente entra in contatto diretto con Tecnoinox su. Se le verifiche preliminari sui requisiti di solidità e fiducia e sulla presenza di un collegamente wi-fi hanno esito positivo, si arriva alla stipula del contratto e il servizio entra in fase operativa.Tap è un’attrezzatura a elevato valore aggiunto , un forno dotato di controlli e funzionalità intelligenti finalizzate a conseguire, per esempio, ottimizza i consumi energetici a seconda del carico del forno, mentreè un ricettario elettronico con centinaia di ricette testate, modificabili e personalizzabili cui possono essere aggiunte quelle di maggior successo dello chef. Una volta richiamate in memoria, le ricette potranno essere replicate senza problemi dal personale del locale. Inoltre, latecnologiaintegrata nei forni Tap consente di cuocere contemporaneamente cibi diversi, ma tra loro compatibili, avvisando l’operatore quando è il momento di inserire o estrarre ciascuna teglia. Questa tecnologia in particolare è utilissima se combinata con le tecnicheper l’organizzazione del servizio per l’asporto o la consegna a domicilio.Per informazioni: www.tecnoinox.it