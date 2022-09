Tecnoinox, l’innovazione sostenibile incontra la qualità

Da oltre 40 anni la migliore pubblicità per le cucine modulari, i forni e le salamandre di Tecnoinox è la piena soddisfazione dei titolari di ristoranti, catering, bar-tavola calda, panifici e pasticcerie e delle rispettive clientele. Ma c’è un ulteriore aspetto di Tecnoinox meritevole d’essere conosciuto e apprezzato: l’impegno per la sostenibilità.

La sostenibilità sociale fa già parte della vita dell’azienda di Porcia (Pn), con la produttività affiancata e sostenuta dall’attenzione al benessere dei lavoratori e da un welfare aziendale consolidato.

Sede Tecnoinox di Porcia (Pn)

Tecnoinox, inoltre, ha intrapreso un percorso di innovazione volto a migliorare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e dei prodotti ed ha avviato un processo di ammodernamento dei macchinari allo scopo di ridurre i consumi, i tempi di lavoro e gli scarti di lavorazione. L’azienda friulana, inoltre, ha ristretto al minimo l’uso di plastiche sia nei prodotti sia negli imballaggi e impiega materie prime di provenienza certa, in larga parte europea, per evitare quelle da Paesi in cui si pratica lo sfruttamento del lavoro. Anche le scorte di magazzino sono ponderate in modo da ottimizzare i trasporti e ridurre la conseguente carbon footprint.

I prodotti Tecnoinox di ultima generazione sono progettati per abbinare alta efficienza energetica e ridotti consumi d’acqua in fase di pulizia. Questi modelli non assorbono energia nei tempi morti in cucina e, su alcuni di essi, è presente una tecnologia che consente di “alleggerire” le bollette energetiche e di ridurre le emissioni annue di CO 2 sino a 1,7 tonnellate.

Tecnocompact, il nuovo forno professionale compatto Tecnoinox

La tecnologia dei forni Tecnoinox consente di cuocere senza sprechi e di rigenerare cibi correttamente preparati. Ci sono perciò minor spreco di cibo, meno costi di lavoro in cucina e migliore gestione dei tempi. Tecnoinox, infine, sta lavorando alla standardizzazione dei componenti di costruzione per estendere la durata operativa dei prodotti.

Tecnoinox

via Torricelli 1 - 33080 Porcia (Pn)

Tel 0434 920110